Què és un esternut?

És una expulsió d’aire involuntària. Per això quan et ve un esternut costa molt aturar-lo.

Per què esternudem?

Els esternuts serveixen perquè l’aire dels pulmons arrossegui cap a fora del cos els gèrmens que ens poden fer posar malalts. Les portes de sortida són el nas i la boca. Si estàs molt refredat, també serveixen per arrossegar els mocs.

Did you know? Sunlight causes many people to sneeze

Què els causa?

La principal causa són els refredats. Però també podem esternudar quan ensumem pebre, respirem aire molt fred o estem envoltats de molta pols.

¿És possible esternudar sense tancar els ulls?

Si ho has intentat alguna vegada, ja saps la resposta: no. En un esternut hi treballen molts músculs del cos i de la cara. Les parpelles també es posen en marxa i, com els mateixos esternuts, no hi ha manera d’aturar-les.

Once is not enough It's normal to sneeze twice or three times in a row

Quina és la manera correcta d’esternudar?

Quan esternudes perquè estàs refredat, pots escampar virus i bacteris. Per això cal que et tapis la boca i el nas amb un mocador de paper. Si no en tens a mà o saps que no arribaràs a temps de treure’l, esternuda a l’angle que formen el braç i l’avantbraç.

Com surt l’aire?

A tota velocitat! Hi ha qui assegura que pot arribar als 150 km per hora. O sigui, més ràpid que quan vas en cotxe per l’autopista!