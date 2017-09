Descobrir la cultura brasilera

Aquest any el Dia de Brasil canvia d'ubicació i se celebrarà al Poble Espanyol aquest diumenge. El forró i la samba seran els protagonistes de la jornada, amb artistes com Mariene de Castro i Anastácia, i els grups brasilers afincats a Barcelona Sapato Branco i Barbado Samba. A més, la batucada i el ball estaran garantits amb Batucada Ketubara Barcelona, a ritme de samba 'reggae', i l'Escola de Samba Unidos de Barcelona, que farà una posada en escena a l'estil del carnaval de Rio de Janeiro.



Activitats com la capoeira, una àmplia oferta gastronòmica del Brasil i un extens programa d'activitats infantils completaran la programació del festival, amb una programació que, del 14 al 17 de setembre, amb la 4a Mostra de Cinema Dia de Brasil, que tindrà lloc als Cinemes Girona i on es projectaran cinc films que representen la millor producció cinematogràfica brasilera actual.

Zona infantil

La zona infantil acollirà tallers, jocs, capoeira, contacontes i un espai adaptat als nens més petits, d'entre 0 i 3 anys. Els més petits i les seves famílies podran gaudir d'aquest espai de 12 h a 18 h.



Un dels plats forts del festival, mai millor dit, serà la zona gastronòmica, que aquest any oferirà opcions per a tots els paladars. El públic podrà gaudir de diversos sabors de Brasil i també dels seus països veïns sense sortir de Barcelona, tot a preus populars.

Pel que fa a la Mostra de Cinema, oferirà cinc pel·lícules produïdes recentment al país. Tres films de ficció: 'Mulher do pai', de Cristiane Oliveira; 'Per ter onde ir', de Jorane Castro, i 'Animal politico', de Tuão, i dos documentals: 'Martirio' de Vincent Carelli, Ernesto de Carvalho i Tita, i 'Jonas e o circo sem lona', de Paula Gomes, pel·lícula seleccionada especialment per al públic infantil. Tots ells han estat seleccionats per festivals internacionals com el Festival de Berlín, el Festival Mar del Plata, el Festival du Film Independent de Bordeaux i altres festivals de cinema de tot el món.