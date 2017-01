Entre Mares presenta un concert solidari amb Strombers

El pròxim dissabte 11 de febrer, a les 17.30 h, la sala NAU B1 de Roca Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers torna a ser l'escenari del concert solidari que cada any organitza Entre Mares. En aquesta ocasió el grup de Cardona, Strombers, se suma a la causa i serà el protagonista d'un concert solidari que té la finalitat d'aconseguir el màxim d'aportació econòmica per destinar al Laboratori d'Investigació del Càncer Infantil de Sant Joan de Déu.

Des de l'any 2012, el grup Entre Mares de criança respectuosa que dóna suport a la lactància materna organitza un concert solidari que ja ha recollit prop de 27.000 euros. Uns diners que el Laboratori d'Investigació del Càncer Infantil de Sant Joan de Déu ha destinat a contractar un investigador post-doctoral que treballa en el projecte que ha permès identificar un gen com a nou supressor de tumors en el neuroblastoma.

El concert solidari 2017 vol continuar aportant diners per a la investigació del càncer infantil a través de la venda d'entrades i de les aportacions que fan els patrocinadors del concert.

Les entrades ja estan a la venda on line i a la botiga Baby Boom de Granollers als següents preus: els infants de 0 a 2 anys, gratuït. De 2 a 25 anys, 8 € i de 25 a 99 anys, 12 €.

En edicions anteriors han col·laborat en aquesta iniciativa artistes com Pep Bou, In Crescendo, The Penguins o Dàmaris Gelabert.