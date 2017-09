Recordes quan eres un nadó?

Segur que no. Tampoc quan vas veure la cara dels teus pares per primera vegada, o quan vas començar a caminar. Els nadons no tenen la capacitat de recordar fins, aproximadament, als tres anys. Tot i això, els nadons tenen una memòria inconscient, que els serveix per reconèixer la veu de la mare o l’olor de la llet.

Els records són imperfectes

És molt probable que recordis el dia que vas celebrar el teu últim aniversari. Però, ¿recordes com anaves vestit, quin dia de la setmana va ser la festa o com era el paper que embolcallava els regals? La nostra memòria no és com un ordinador. Els records són selectius i imperfectes. I amb el pas del temps es van difuminant, són menys precisos.

Do you want to remember? Take pictures or write a diary. They will help you remember specials moments in your life

Records fets a mida

Les persones podem fins i tot recordar detalls que en realitat no van passar. D’això se’n diu distorsió de la memòria, i no ho fem de manera conscient.

Per què hi ha records que s’esvaeixen?

Oblidar és un fet normal en l’ésser humà. Podem oblidar coses de manera volguda, perquè són records que no ens agraden, però també oblidem sense voler-ho. Moltes vegades, però, allò que ens semblava oblidat pot tornar a la nostra ment. N’hi ha prou de mirar una fotografia, sentir una olor o tornar al lloc on van passar les coses.

Did you know? There's no limit to the amount of information you can remember

Els records emocionants duren més

Quan un record va acompanyat d’una emoció, com la sorpresa o la por, queda més fixat en la nostra memòria.