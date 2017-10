Qui n’és l’inventor?

La primera calculadora era un estri molt senzill que servia per sumar i restar amb un engranatge de rodes. La va inventar un matemàtic francès, però no va tenir gaire èxit perquè la gent la va trobar massa cara. Era l’any 1642.

Totes les calculadores són iguals?

No, n’hi ha de diversos tipus. Les més senzilles són les que feu servir a l’escola o les que hi ha als telèfons mòbils. Però n’hi ha que són capaces de fer operacions matemàtiques molt complexes, són com petits ordinadors. Es diuen calculadores científiques.

Four functions Simple calculators perform only the basic four functions: addition, subtraction, multiplication and division

Les calculadores són més llestes que les persones?

Les calculadores resolen operacions molt ràpidament. En això moltes vegades ens superen. Però, en canvi, no tenen la capacitat de raonar. Una calculadora et dirà quant sumen 3+2, però no sabrà que per saber quants parells de sabates tens a l’armari cal fer una suma.

Una màquina infal·lible?

Les calculadores no s’equivoquen mai, però les persones que les fem anar, sí. Pot passar que quan fem un càlcul pitgem un número equivocat o posem un zero de més. Per això és important que comprovis l’operació, repetint-la o fent tu mateix el càlcul amb llapis i paper.

Did you know? Many pocket calculators are powered by solar cells

Què són les calculadores humanes?

Les calculadores humanes o calculistes són persones amb una gran habilitat per fer càlcul mental. Fan operacions sense fer servir el llapis ni, per descomptat, calculadores. Resolen operacions molt ràpidament i sense equivocar-se.