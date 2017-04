Vegetarians i vegans

Què vol dir ser vegetarià?

Una persona és vegetariana quan menja de tot, excepte carn i peix. També n’hi ha que no ingereixen res que sigui d’origen animal: ni carn, ni peix, ni llet, ni ous... Són els vegans.

Per què no mengen aquests aliments?

Hi ha diversos motius. Alguns ho consideren més saludable. També hi ha qui ho fa com una manera de respectar els animals. I altres consideren que, si no criem i matem animals per al consum humà, estalviem recursos naturals.

Cool vegans Famous vegans include Leonardo da Vinci, Brad Pitt and Ariana Grande

Es pot estar sa sent-ho?

Sí, sempre que la dieta estigui ben feta. Els aliments que provenen dels animals ens aporten uns nutrients concrets. Si no en mengem, cal que els busquem en altres aliments o en suplements nutricionals.

Són pocs?

No, ben al contrari. Cada cop hi ha més persones convençudes d’aquesta opció.

Did you know? Vegetarianism has its roots in ancient India

Només rebutgen el menjar?

El veganisme és una manera d’entendre la vida, per això els seus adeptes també rebutgen, per exemple, els teixits d’origen animal.