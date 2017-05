Torna el Minipop, festival de música familiar de referència

Altres incorporacions a la programació d’aquesta setena edició seran una galeria d’art amb les fotos del taller de minireporters de la darrera edició i la transformació de l’Espai Dansa en una Silent Disco.

Marta Bellvehí dibuixarà els concerts en directe amb els nens i nenes que s’hi apuntin

En la línia de les edicions anteriors, també hi haurà espai pels tallers creatius, el teatre, el cinema i la literatura, a més d’un espai dedicat als infants de 0 a 3 anys dissenyat per les Tecletes, una zona de descans, oferta gastronòmica i la celebració paral·lela de la cinquena fira de coses boniques Minicrafts a l’últim tram de la Rambla Nova.

L’Espai Tallers de la setena edició del Minipop vol convidar als adults a gaudir més directament de l’experiència creativa i descobrir els artistes que hi ha al darrera de cada activitat. Per això, si habitualment viuen aquest espai com a ajudants dels petits, enguany podran optar per fer-ho a l’inrevés i convertir-se en els protagonistes de tallers com els de cistelleria tradicional, tinta xinesa, pedres precioses, samarretes o cactus cupcake.

Una altra novetat destacada de la propera edició és el taller de la il·lustradora Marta Bellvehí, que ens proposa dibuixar conjuntament els concerts de divendres en tres tallers consecutius de prop d’una hora de durada.

Enguany també hi haurà un taller pels que somnien en entrar en una cabina de DJ. Els nostres Superpandas, Cin i Maber, ensenyaran als nens i nenes a partir de 10 anys a identificar el ritme de les cançons i a barrejar-les com a autèntics discjòqueis.

Es tracta d’activitats ideades i dinamitzades per artistes de diverses disciplines, que compartiran una experiència creativa amb petits i grans. Segons la seva durada, els tallers es divideixen en slow (30-45 minuts) i fast (15 minuts). Al web es poden consultar segons l’edat a la qual es dirigeixen: totes les edats, més de 4 anys, més de 6 anys i més de 8 anys.

Una fórmula pensada per tots els públics

El Minipop va néixer l’any 2011 de la mà de l’associació Tecletes, un grup de mares i pares que volia seguir anant de concerts i gaudir-los amb els seus fills. El festival parteix de la base que la música no té edat i que per tant no necessita adaptacions per arribar a tothom. L’únic que cal és adequar els espais i els horaris perquè s’hi pugui sentir bé des del més gran al més petit.

Així doncs, la seva fórmula està pensada perquè tots els membres de la família s’ho passin bé junts amb la mateixa música, trencant amb l’habitual segmentació de públics per franges d’edat.

El Minipop s’ha situat com un festival de pop independent de referència i cada any atrau visitants d’arreu del país. Per això, l’organització ja està treballant amb el Patronat de Turisme per oferir descomptes i facilitats als visitants de fora de la ciutat. A més, el Minipop es complementarà amb visites i entrades als monuments històrics de la ciutat.