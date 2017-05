Torna el Festival Barcelona Ciència

La ciència no són només números i experiments. La ciència també és cultura, art, curiositat, disseny, joc, imaginació, i l'objectiu del Festival Barcelona Ciència és presentar la ciència en totes les seves dimensions en aquesta nova edició que té lloc fins al 28 de maig.



Durant dues setmanes, el Festival crea una constel·lació de projectes i activitats relacionades amb la investigació i la recerca: ciència als bars, itineraris naturalistes, jocs, experiments i fins i tot dansa i teatre.



Un munt de propostes s'articulen en espais tan diversos com la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, el Jardí Botànic Històric i altres espais verds, el CCCB, el Museu Blau, el Parc de l'Oreneta o el Parc de la Ciutadella, on se celebrarà la festa i traca finals els dies 27 i 28 de maig.



Aquest 2017 el festival posa el focus en els reptes que enfrontem com a societat i en la capacitat que tenim, com a éssers, de contribuir al món. Vivim una època plena de revolucions científiques i tecnològiques i cada cop gaudim de més coneixement acumulat. Per això, el Festival Barcelona Ciència vol implicar els ciutadans i demostrar que tenim a les nostres mans les eines necessàries per canviar el món.

ACTIVITATS DESTACADES

Entre les propostes previstes per a aquests dies destaquen:



SAFARI URBÀ AMB BIOBLITZBCN

19 a 21 de maig - Jardí Botànic Històric de Montjuïc

Sabies que a Barcelona hi ha falcons? I granotes, serps, eriçons i ratpenats! Descobreix la fauna urbana que s'amaga als nostres parcs amb BioBlitzBcn, una activitat de descoberta de la natura per fer un cens de la nostra biodiversitat amb científics i la col·laboració ciutadana. Un registre exhaustiu, un inventari de flora i fauna per identificar tots els organismes que hi ha en una àrea determinada.

Consulta tot el programa en aquest enllaç.



ACTS2017. INTERSECCIONS ENTRE ART, CIÈNCIA, TECNOLOGIA I SOCIETAT

22 de maig - CCCB

ACTS és una trobada a l'entorn de l'actualitat en les confluències entre art, ciència, tecnologia i societat. Es mostrarà què és avui l'àmbit ACTS i com diversos projectes s'enfronten des d'aquí als transcendentals reptes que ens presenta avui el nostre món. Inclou xerrades, la presentació del projecte 'Després de la fi del món' i dansa amb 'Oximórica'.



4t DIA DE LA CIÈNCIA CIUTADANA

25 de maig - Museu Blau

Com es treballen les dades, com es comparteixen, com es recullen i validen? Què implica la feina d'un voluntari ciutadà? El Dia de la Ciència Ciutadana arriba a la seva 4a edició i se centra en dos temes molt concrets: les dades i la implicació i participació ciutadana en projectes i investigacions científiques. Tallers, ponències i la presentació de casos d'èxit com: Mapping for Change, Open Data de l'Ajuntament de Barcelona, Medialab Prado Madrid i el seu Experimenta Distrito. Alhora, us podreu informar dels diferents projectes de l'Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona.



CENS DE FLORA I FAUNA AL PARC DE L'ORENETA AMB BIOBLITZ

27 de maig - Parc de l'Oreneta

Una nova sessió de Bioblitz en què els veïns del barri treballaran amb especialistes per trobar i identificar el màxim d'espècies possibles d'aquest parc.

Més informació en aquest enllaç.

11a FESTA DE LA CIÈNCIA

27 i 28 de maig - Parc de la Ciutadella

Un cap de setmana al Parc de la Ciutadella que ens encara al futur! Més d'un centenar d'activitats per viure la ciència de primera mà i amb els cinc sentits. Enguany, la Ciutadella es converteix en una màquina del temps a bord de la qual podràs observar el passat per comprendre el present i projectar el futur. I dissabte al vespre, acompanyant l'observació d'astres, un programa especial amb una mostra del Pint of Science, la 'Brain Simphony', un concert binaural, una audició amb artefactes sonors, i, com a colofó, l'espectacle 'Katastrophe', d'Agrupación Señor Serrano.