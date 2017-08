Sushi de carabassó

Ingredients:

1 carabassó

Gambetes cuites i pelades

Formatge d’untar (tipus Philadelphia)

Llavors de sèsam

Amb un pelador, pela els carabassons. Després fes-ne tires molt fines. Estén dues tires de carabassó seguides, de manera que l’una s’encavalqui una mica sobre l’altra.



Unta-les amb el formatge i escampa-hi per sobre unes llavors de sèsam. Posa una gambeta en un dels extrems de la tira.



Enrotlla el carabassó, començant per la part de la gamba, fins al final. Ja tens un rotllet de sushi. Fes-ne tants com vulguis.



Posa el sushi en un plat i amaneix-lo amb una mica d’oli i sal.