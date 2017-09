Reivindicar la música com a eina pedagògica

Aquest cap de setmana se celebra a Llinars del Vallès, al Teatre Auditori, la sisena edició de la FIREPEMU (Fira de Recursos Pedagògics Musicals), una plataforma que fomenta la recerca i la difusió en l’àmbit de l’ensenyament amb l'objectiu d'actualitzar i millorar les condicions de l’educació a través de la música. Un espai de formació i d’intercanvi d’idees, coneixement i eines pedagògiques. Un entorn on professionals, empreses i institucions presenten els seus projectes i donen a conèixer els seus recursos. El marc idoni per a la reflexió al voltant de la música com a eina educativa i de la seva implicació en la nostra realitat social i cultural.

L’objectiu és actualitzar i millorar les condicions de l’educació a través de la música

Els objectius de la Fira de Recursos Pedagògics Musicals són:

Promoure la innovació en la didàctica de la música.

Actualitzar i millorar la qualitat de l’educació a través de la música.

Difondre nous coneixements, recursos i materials pedagògics musicals.

Fomentar la reflexió i el debat al voltant de l'ensenyament a través de la música.

Abordar la música des d'una perspectiva interdisciplinària.

Promoure la convivència i l'intercanvi d'experiències.

La fira s’estructura en dos espais diferenciats però complementaris:

FIREPEMU PRO s’adreça a mestres, professors d’educació infantil, primària i secundària, empreses i institucions de l’àmbit musical, musicoterapeutes, educadors socials, així com a tots aquells professionals i estudiants interessats en les propietats educatives de la música.

s’adreça a mestres, professors d’educació infantil, primària i secundària, empreses i institucions de l’àmbit musical, musicoterapeutes, educadors socials, així com a tots aquells professionals i estudiants interessats en les propietats educatives de la música. FIREPEMU FAMILY s’adreça a famílies i professionals per tal que petits i grans gaudeixin i coneguin de primera mà les eines, els materials i els recursos presentats a la fira. Un espai pensat per estimular i potenciar la curiositat, la sensibilitat i la creativitat dels infants a través de la música i altres disciplines artístiques. Una estona agradable per aprendre a comunicar-se amb llenguatges que van més enllà de les paraules.

Al mateix temps, la fira disposa d’un espai d’exhibició on els formadors, empreses i institucions musicals convidades exposaran els seus projectes, eines i materials i els posaran a l’abast dels assistents.

Podeu consultar el programa de FIREPEMU aquí.