Nova cita amb el 'Mulla't per l'esclerosi múltiple'

El Bosc Inundat del CosmoCaixa de Barcelona va ser l'indret escollit per la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) per presentar la 24a edició del 'Mulla't per l'esclerosi múltiple', que se celebrarà el diumenge 9 de juliol i que pretén donar protagonisme a una malaltia crònica moltes vegades invisible.

L'acte va comptar amb la presència del divulgador científic Dani Jiménez, presentador del programa 'Dinàmiks' del Club Súper 3, que ha dut a terme diversos experiments que han tingut com a protagonista un element molt especial: l'aigua. Davant d'un grup d'infants d'entre 7 i 12 anys, Jiménez va mostrar alguns dels seus trucs científics més coneguts, entre els quals destaca el del núvol de nitrogen líquid.

El Mulla't se celebrarà el 9 de juliol a més de 600 piscines de Catalunya amb l'objectiu de donar protagonisme a una malaltia moltes vegades invisible

Aquest any són més de 600 les piscines que s'han sumat a la iniciativa, però llançar-se a l'aigua no és l'única manera de participar al Mulla't. Una vegada més es podrà adquirir, durant tot el mes de juliol a més de 1.000 supermercats de Catalunya, l'oli OleAurum, elaborat per petits productors catalans sota la marca Olis de Catalunya. Així, per cada ampolla venuda, Olis de Catalunya cedirà un euro a la FEM sense cap cost extra per al consumidor. Aquesta és la quarta edició que l'oli OleAurum se solidaritza amb l'esclerosi múltiple.

A més, es podrà col·laborar amb el Mulla't assistint a una de les sessions de cinema a la fresca impulsada per la FEM per veure la pel·lícula '100 metros', el film protagonitzat per Dani Rovira inspirat en la figura d'un afectat d'EM.

La inserció laboral, eix vertebrador del Mulla't 2017

Cada mes de juliol des de fa 24 anys, la FEM celebra el 'Mulla't per l'esclerosi múltiple' amb la voluntat de conscienciar la població de la importància de continuar lluitant contra aquesta malaltia neurodegenerativa, que afecta actualment 7.000 persones a Catalunya. L'EM es diagnostica normalment durant els primers anys de vida laboral, un moment especialment delicat tenint en compte que es tracta de l'etapa més productiva. És per aquest motiu que la FEM ha volgut dedicar aquest any totes les seves campanyes a la inserció laboral dels afectats d'EM. Rosa Masriera, directora executiva de la FEM, ha afirmat: "Hem de treballar per proporcionar tota aquella informació que les persones amb EM necessiten perquè puguin conèixer els seus drets dins l'àmbit laboral i que, en conseqüència, puguin prendre les decisions més adequades a la seva situació".

Finalment, l'actor Roger Berruezo, protagonista del musical 'Mar i cel', i la periodista Ruth Jiménez, han fet una crida a la participació. "Serà un dia de festa, d'alegria i de compartir les ganes de viure i de continuar endavant. No hi ha millor manera de passar el cap de setmana. I si ho fem tots junts, molt millor". I és que el Mulla't és una festa que convida a participar-hi tota la família.