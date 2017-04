El Minipop 2017, a punt!

El Minipop ja té a punt el seu programa per a l'edició d'aquest 2017. Aquest any, el festival de cultura i música contemporània per a tots els públics se celebrarà del 2 al 4 de juny al passeig de les Palmeres de Tarragona i segueix apostant per artistes de prestigi i valors emergents del pop català.

Ja és públic el cartell musical del Minipop 2017, encapçalat per La Bien Querida acústic set, Mazoni, Carles Belda i Sanjosex. La llista definitiva de convocats es completa amb Cala Vento, Marion Harper, Pavvla, Retirada, Espaldamaceta, Bibiana Ballbé dj i Superpanda's DJ.

Galeria d'art, Silent Disco i Espai Caixa Fòrum

Com sempre l'oferta del Minipop és àmplia i variada i també inclou altres disciplines artístiques a més de la música. En aquest apartat, una de les novetats d'enguany és l'Espai Caixa Fòrum, que comptarà amb una programació pròpia. Per una banda, en aquest racó es podrà fer el taller Mediterrani en xapes, vinculat a l'exposició sobre la riquesa i la diversitat de la flora i la fauna del mar i les amenaces a la sostenibilitat mediambiental. Per l'altra, el més petits coneixeran el robot interactiu Quíric i aprendran a jugar amb les formes geomètriques.

Altres incorporacions a la programació d'aquesta setena edició seran una galeria d'art amb les fotos del taller de minireporters de la darrera edició i la transformació de l'Espai Dansa en una Silent Disco.

En la línia de les edicions anteriors, també hi haurà espai pels tallers creatius, el teatre, el cinema i la literatura, a més d'un espai dedicat als infants de 0 a 3 anys dissenyat per les Tecletes, una zona de descans, oferta gastronòmica i la celebració paral·lela de la cinquena fira de coses boniques Minicrafts a l'últim tram de la Rambla Nova.

Una fórmula pensada per tots els públics

El Minipop va néixer l'any 2011 de la mà de l'associació Tecletes, un grup de mares i pares que vol seguir anant de concerts i gaudir-los amb els fills. El festival parteix de la base que la música no té edat i que per tant no necessita adaptacions per arribar a tothom. L'únic que cal és adequar els espais i els horaris perquè s'hi pugui sentir bé des del més gran al més petit. Així doncs, la fórmula està pensada perquè tots els membres de la família s'ho passin bé junts amb la mateixa música, trencant amb l'habitual segmentació de públics per franges d'edat.

El Minipop s'ha situat com un festival de pop independent de referència i cada any atrau visitants d'arreu del país. Per això, l'organització ja està treballant amb el Patronat de Turisme per oferir descomptes i facilitats als visitants de fora de la ciutat. A més, el Minipop es complementarà amb visites i entrades als monuments històrics de la ciutat.

Els abonaments pels tres dies de festival estan a la venda a diferents punts de Tarragona, Reus, Valls, Constantí, Cambrils i online a www.productesdelaterra.cat. El preu anticipat es manté a 6 euros fins el 31 de març. De l'1 d'abril a l'1 de juny les entrades es podran comprar a 9 euros i a taquilla en costaran 12. Els menors de 3 anys no paguen entrada i les famílies de Tecletes disposen d'un abonament gratuït!