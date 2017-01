Manualitat d'hivern: un ninot de neu escalfador de mans

Detallem els materials necessaris per elaborar-lo a casa

Mitjó de cotó blanc (d’adult) Mitjons de colors Fil de cotó gruixut (per als cabells) Trosset de cartró Arròs Tros de cordill o fil de cotó Got Tisores Retoladors (negre i taronja)

Passos per fer el ninot de neu escalfador de mans:

1- Agafem el mitjó de cotó de color blanc i el tallem amb les tisores per sota el taló.

2- L’agafem i el posem dins el got perquè se'ns aguanti obert, en forma de bossa. Hi introduïm arròs fins a omplir-lo una mica més de la meitat (1 got d’arròs aproximadament).

3- Amb un tros de cordill el tanquem. Fins aquí tenim fet el que serà el cos del ninot de neu.

4- L'acabem d'omplir amb l’arròs de la mateixa manera i formem el cap fent una boleta més petita que el cos.

5- El tanquem amb el cordill de nou. Ens caldrà l’ajuda d’algú altre.

6- Ja tenim el cos del ninot. Ara li pintem una cara amb els retoladors.

7- Agafem el fil de cotó de color groc i el cartronet. Emboliquem el fil, diverses vegades, al voltant del cartró. El traiem i amb un altre tros del mateix fil el nuem pel mig. Ja tenim els cabells. Ara els lliguem al nus de dalt del cap del ninot perquè no caiguin.

8- Agafem els mitjons de colors que ens agradin i a un li tallem la punta dels dits, girem les vores un parell de cops i ja tenim el barret. Tallem uns 2 cm aproximadament de l’altre mitjó i ja tenim la bufanda.

9- Podem posar el ninot de neu al microones (amb l’ajuda d’un adult), per escalfar-nos les mans a l’arribar a casa o abans de sortir al carrer. 50 segons a màxima potència. Per fer-ho és important que el material que utilitzem sigui apte per al microones, com el cotó.

Animeu-vos a fer-lo!