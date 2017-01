Manualitat d'hivern: cabana feta amb diaris

Materials:

- Diaris- Cinta adhesiva i/o grapadora- Tela o llençol- Garlanda de llumetes led (important que siguin led i les bombetes no s’escalfin, i si funcionen amb piles millor, així no s’han de connectar al corrent)- Cinta mètrica o regle

Passos per fer la cabana

1- Agafem dues pàgines obertes del diari i les estenem sobre d’una superfície. Agafem dues pàgines més i les adjuntem a les anteriors, solapant-les una mica amb la part inferior. Les fixem amb cinta adhesiva.

2- Des d’una de les puntes, enrosquem el diari cap a la seva diagonal. Pressionem una miqueta perquè el rotlle agafi més consistència. Un cop enrotllat, el fixem amb cinta adhesiva. Ja tenim un rotlle fet. Repetim aquesta operació fins a tenir-ne 36 rotlles.

3- Amb l’ajut de la cinta mètrica, mesurem un dels rotlles. Així que, centrem la cinta o regle i hi marquem els extrems amb retolador uns 75 cm. Dobleguem les puntes endins, uns centímetres. Repetim aquesta operació en tots els rotlles, tot guiant-nos amb la mida del primer.

4- Ara formarem triangles equilàters. Unim els rotlles de tres en tres. Fem servir la grapadora o cinta adhesiva per unir els vèrtexs. El resultat: 12 triangles. 8 serviran per a l’estructura/parets de la cabana i 4 per a la teulada.

5- Estenem a terra 8 triangles. Posem el primer amb la punxa cap amunt, el segon amb la punxa cap a avall, el tercer cap amunt... i així consecutivament. Estenem els 4 triangles de la teulada, unint-ne tres pels vèrtexs. El quart, el deixem una mica separat.

6- Assegurem, amb una mica de cinta adhesiva, tots els triangles, els uns amb els altres.

7- Amb l’ajuda d’una altra persona, si ens cal, aixequem els triangles que formaran les parets de la cabana, col·locant els triangles que tenen la punxa cap amunt tocant a terra, fent de base. Tanquem l’estructura amb cinta adhesiva i la reforcem amb més cinta.

8- Veiem que la nostra cabana ja té consistència (com més cinta hi enganxem, més consistent serà) i agafem els triangles de la teulada.

9- Amb l’ajuda d’una altra persona, si ens cal, els col·loquem a la part superior de l’estructura, i els assegurem. Fem el mateix amb el quart triangle. Podem reforçar-ho amb cinta, tanta com vulguem.

10- Per acabar, pengem les garlandes de llum al voltant del nostre refugi i el cobrim amb una tela gran, com ara un llençol. Deixem un dels triangles sense tapar, perquè pugui fer de porta