L'anemòmetre

Material necessari:



4 gots de plàstic

4 palles per xuclar begudes amb l'extrem flexible

Un llapis amb goma d'esborrar

Una agulla de cap

Una perforadora de paper

Tisores

Un martell

Cinta adhesiva

Un test amb terra

Un assecador de cabells





Per començar, pinta un dels gots de manera que es vegi molt diferent de la resta.



Amb la perforadora, fes un orifici a cada got. Tots quatre l'han de tenir al mateix lloc, en un lateral i prop de la part superior. Insereix les palles per xuclar begudes als forats i enganxa-les per dins del got amb cinta adhesiva. És molt important que totes les palles quedin de la mateixa mida i que tots els gots quedin mirant cap a la mateixa direcció.



Fes una creu amb els quatre extrems de les palles i travessa-la amb l'agulla de cap. Després, clava l'agulla a la goma del llapis, i insereix-lo al test amb terra. Comprova que els gots poden girar al voltant de l'agulla de cap.



Experimenta: per mesurar la força del vent pots generar vent artificial amb l'ajuda d'un assecador de cabells. Recordes que hi ha un got pintat? Aquest és el que et servirà de referència. Engega l'assecador i calcula quantes vegades passa pel mateix lloc el got pintat durant 10 segons. Si multipliques el resultat per 6, tindràs les voltes per minut. Aquesta unitat serveix per mesurar la força del vent. Després, canvia la força de l'assecador i comprova les diferències.