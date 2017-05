Laboratori cinematogràfic

Quatre hores de mitjana es passen cada dia els nostres fills mirant la televisió o jugant a la consola. El poder de la pantalla, que ara es presenta en múltiples dispositius, és il·limitat. L’oferta és tan diversa com poc reconfortant per als pares, que observen impotents com els seus fills es queden absorts davant de la tauleta, el mòbil o la tele. La directora i dissenyadora audiovisual Aimée Duchamp acaba d’obrir la primera escola de cinema i arts visuals per a nens de Barcelona, on treballa per reconvertir aquesta fascinació dels més petits pel llenguatge audiovisual en un recurs educatiu que els ajudi en el seu desenvolupament personal. La fundadora del Petit Atelier explica que “la imatge és un llenguatge universal que ens atrau des de petits i sempre lamentem el temps que els nens o adolescents ‘perden’ davant d’una pantalla, però aquests mitjans audiovisuals també tenen un gran poder per ensenyar i educar”.

La seva recepta passa per acostar els joves al món del cinema d’una manera lúdica, en la qual ells són els principals protagonistes: “Abordem el cinema de manera artesanal, des de la idea original fins a la seva realització, perquè visquin tot el procés de creació i siguin productors de les seves pròpies aventures, i no simples espectadors”. Els cursos de cinema, adaptats per a edats d’entre els 4 i els 19 anys, ensenyen els fonaments del setè art i descobreixen que “és igual d’important l’actor que la il·luminació”.

Els alumnes aprenen a elaborar un guió, dirigir, gravar diferents tipus de preses o editar les seves pròpies creacions, com es fa en un set de filmació professional. Fins i tot a realitzar efectes especials: “El 99% dels efectes que utilitzem són artesanals: fem petar un globus per simular una explosió, com es feia abans a la ràdio, o filmem maquetes per a zooms aeris. Evitem l’ús de la tecnologia, és com un laboratori de Georges Méliès”. Les instal·lacions disposen d’un plató i de tot l’equip necessari per convertir les idees en històries visuals mentre els alumnes es diverteixen i fan amics, fomentant la seva creativitat, la confiança i el treball en equip. “Tenim un plató totalment equipat on fem escenografies i fons”, explica la dissenyadora audiovisual. Les creacions són sense so: “Les fem mudes perquè l’àudio tècnicament és més complex i volem garantir que les primeres generacions es familiaritzin amb els aspectes visuals”.

El Petit Atelier oferirà als infants que participin al casal d’estiu la possibilitat d’adaptar la seva escena preferida d’una pel·lícula fent-ne la seva pròpia versió. “Hauran d’idear el desenllaç mentre resolen aspectes tècnics com la il·luminació o la gravació amb càmeres”, detalla Duchamps, que subratlla: “La iniciativa ha tingut molt bona acollida i ja tenim un bon nombre d’inscrits”. La realitzadora deixa clar, però, que l’objectiu és que “estimin el cinema, no crear petits directors”.

Més enllà del cinema, l’escola ofereix cursos d’arts visuals per crear contes, jocs de taula, còmics, fanzins i altres projectes més complexos segons l’edat dels participants. “Aquests dibuixos els passem al pla digital amb els adolescents perquè els interessa l’animació o els videojocs”, diu la directora. Igualment, el Petit Atelier també disposa de tallers de curta durada sobre animació, escenografia o guió perquè tinguin un primer contacte amb aquest món.