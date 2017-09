L'Espai Carmen Thyssen, més pròxim que mai

Les visites guiades familiars que ofereix l'Espai Carmen Thyssen han tingut una excel·lent acollida aquest estiu. L'última visita serà aquest diumenge, 10 de setembre,a les 11.30 h.Anna Abadia és la guia d’aquest recorregut per l’exposició 'Un món ideal, de Van Gogh a Gauguin i Vasarely. Col·lecció Carmen Thyssen'. L’Anna, amb mà mestra, condueix grans i petits a través d’un itinerari que fascina, gràcies a un llenguatge amè i rigorós alhora. Comaactivitatcomplementàriaal’exposicióesproposaunaactivitat pedagògica basada en les obres que s’hi poden veure.

La propostacomençaal’inicidel’exposició.Ambl’entradaesproporcionaacada criatura el Quadern de l’Exploradorambuntextintroductoriiunesinstruccions sobre el que haurà d’anar observant al llarg de l’exposició. Alfinaldel recorregut de la mostra, els noisaccediranalessales de laplantaterceradel’edifici, on es farà el taller. Allà hi trobaran les solucionsal jocque s’ha plantejat ise'lsproposarà que completin el Quadern incorporant-hi els seus propisdibuixos.

Recordeu que l'aforament és limitat i que cal inscripció prèvia a través de l'Oficina de Turisme: turisme@guixols.cat o al telèfon: 972 820 051.

Es reprenen les visites escolars

D'altra banda, a partir del 12 de setembre, coincidint amb l’inici del curs, tornen les visites escolars a l’Espai Carmen Thyssen. Es calcula que al voltant de 2.000 alumnes veuran l’exposició 'Un món ideal, de Van Gogh a Gauguin i Vasarely. Col·lecció Carmen Thyssen'. Els joves, des de l’ensenyament infantil fins a secundària, preparen la visita amb els professors seguint la proposta pedagògica del museu. El recorregut, que es completa al Taller de l’artista,es pot fer tant en la modalitat de visita lliure com en la de visita guiada. Però l’activitat no acaba aquí perquè, arran de la bona acollida que ha tingut en temporades anteriors, els escolars podran fer de cicerones en una segona visita. A tots els alumnes que vagin a l’exposició se'ls lliurarà un tiquet de visita escolar. Aquesta entrada serà bescanviable per una entrada infantilgratuïta i dues entrades a preureduït per als seus acompanyants.

La idea és que els nois que visitin amb l’escola 'Un món ideal, de Van Gogh a Gauguin i Vasarely' hitornin i comparteixin els coneixements que han adquirit en la visita amb els professors. Els escolars seran els guies de l’exposició per als seus familiars i amics!

L'exposició 'Un món ideal, de Van Gogh a Gauguin i Vasarely. Col·lecció Carmen Thyssen' estarà oberta fins al 15 d’octubre.

Horaris a partir del 12 de setembre: de 10.00 a 13.00 h i de 15.00 a 18.00 h, de dilluns a divendres. Dissabte i diumenge: de 10.00 a 19.00 h.