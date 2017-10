L'Alícia del segle XXI, de gira

La versió lliure de Marta Buchaca d''Alícia al País de les Meravelles', produïda per Viu el Teatre, inicia la gira el 15 d’octubre dins la programació del Festival Internacional Narciso Yepes d’Andorra. Aquesta adaptació rabiosament contemporània del mite de Lewis Carroll interpretada per Júlia Bonjoch, Queralt Albinyana, Marc Pujol i Jordi Llordella, incorpora a l'equip de la gira les actrius Xuel Díaz i Cristina Murillo, per visitar també a l’octubre les localitats d’Igualada i Sant Boi, i al mes de desembre participarà al Festival Temporada Alta de Girona.

Per a aquelles famílies que encara no han gaudit de l’espectacle a Barcelona, Alícia tornarà al desembre amb una segona temporada al cicle familiar Petit Romea del Teatre Romea, on ja es va estrenar la temporada passada amb una gran acollida per part del públic i la crítica. Més de 2.000 entrades ja han estat venudes per a les funcions escolars i s'acaben de posar a la venda les funcions familiars. La gira continuarà el 2018 i contagiarà la seva simpàtica bogeria al Teatre Orfeó d’Ulldecona, al Teatre Auditori de Sant Cugat i a l'Atlàntida de Vic.

Recomanada per a tots els públics a partir dels 4 anys, aquesta aventura musical incorpora grans efectes visuals que contribueixen a explicar la història que tots coneixem, però ambientada als nostres temps, on els nens conviuen amb la tecnologia cada dia. Aquest cop la protagonista empaita el conill blanc a través del cau per recuperar el mòbil que l’animal li ha robat. Amb aquest viatge, l’Alícia s’adona que no pot viure com fins ara, ja que enganxada al mòbil es perd moltes coses, com el valor de la imaginació i de la lectura.

Gaudir de les cançons de l’espectacle en qualsevol moment

Com a novetat, Viu el Teatre posarà a la venda durant la gira el disc amb les cançons originals del musical 'Alícia al País de les Meravelles' amb música de Keco Pujol i lletra de Marta Buchaca, perquè les famílies puguin emportar-se a casa les melodies encomanadisses interpretades pel repartiment original de l’espectacle.