Què és Instagram?

És una xarxa social, com Facebook o Twitter. Això vol dir que serveix per mostrar i compartir les coses que s’hi pengen. A Instagram són fotografies i vídeos.

Qui la pot fer servir?

Instagram, com totes les xarxes socials, està pensada perquè la facin servir els adults. Però hi ha molts nens i nenes que també hi pengen fotos i vídeos. L’edat recomanada és a partir dels 14 anys.

A popular network Instagram is the second most used social network in the world. Facebook is the top one

Qui pot veure el que hi pengem?

Les persones que nosaltres vulguem. Podem escollir si tenim el compte obert i tothom pot veure les imatges, si només les poden veure els nostres seguidors, o bé enviar-les només a qui nosaltres decidim.

Només persones conegudes

Una bona manera de començar a utilitzar Instagram és fer-ho amb un compte privat. Així només et seguiran les persones que tu acceptis. La norma més important per fer servir aquesta aplicació és no acceptar ningú que no coneguis.

How many instagramers there are in the wolrd? This social network has more than six hundred million usuers

Compta fins a cent

Penjar fotos i vídeos pot ser molt divertit, però hem de pensar bé què pengem. Per això és important no actuar per impuls, i assegurar-se que les imatges mostren coses de nosaltres o d’altres persones que no puguin molestar a ningú.

Quan es va crear?

No fa gaire: l’any 2010. Però es va fer popular molt ràpidament!