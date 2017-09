FiraTàrrega s'obre més que mai al públic familiar

Aquesta setmana, de dijous a diumenge,se celebra una nova edició de FiraTàrrega, que tindrà com a lema la participació, seguint el trienni que subratlla els actius de les arts de carrer contemporànies que va començar la passada edició amb la interculturalitat i que acabarà l'any vinent amb l'espai públic. Enguany presenta 54 projectes, provinents de 8 països, on destaquen 21 estrenes.



El conjunt de la programació ofereix un cartell ric en formats, gèneres i estils: una oferta per a tot tipus de públics i edats, on hi ha un 55% de companyies catalanes, un 27% de la resta de l'estat espanyol i un 18% d'internacionals. Un total de 54 propostes que tindran lloc en diversos espais públics i sales de la ciutat de Tàrrega. En aquesta edició, FiraTàrrega participa en la coproducció de 14 espectacles através del programa Suport a la Creació més l'espectacle inaugural, un 28% del total de la programació.

En aquesta edició, el programa de la Fira s'estructura en 5 seccions: Participa, ja que la participació de la comunitat d'espectadors és el component nuclear de FiraTàrrega 2017; Reclama, produccions que plantegen mirades, temes o debats tan necessaris com d'actualitat; Actua, propostes on l'espectador actiu tria i esdevé part de l'espectacle, amb l'experiència situada al centre de la creació escènica; Celebra, arts escèniques per a ser saltades, ballades, rigudes i cantades, i Juga, la Fira més lúdica, oberta a la descoberta de tallers, jocs i instal·lacions.

A més, per tal de fer més accessible i segmentar el gruix de la programació, la Fira organitza els Itineraris Artístics,10 recorreguts amb la finalitat de facilitar al públic la navegació pel programa de FiraTàrrega.

FiraTàrrega obre una finestra a les famílies

Aquest 2017 FiraTàrrega centra la mirada en la participació. L'objectiu és oferir una tria de produccions que facin una relectura del significat actual de la participació, que agitin visions i que generin coneixement. Pretén anar més enllà d'obrir processos creatius, d'incorporar veus professionals externes, de generar espais de reflexió i formació o de donar la paraula a aquells que habitualment no la tenen.

Enguany FiraTàrrega concentra diversos subtemes clau en la programació 2017, com és el cas de la memòria, la inclusió, la dona, els límits o el territori.

Cal destacar el treball de coprogramació que FiraTàrrega ha dut a terme amb la Mostra d'Igualada - Fira de Teatre Infantil i Juvenil per oferir una finestra familiar, un programa de visibilització i internacionalització d'espectacles familiars catalans que renoven el paradigma de les arts escèniques per al públic infantil en base a la qualitat, la innovació, la pluralitat temàtica i els nous formats escènics. En formen part els espectacles 'Proyecto Opreso', de DNA Cia; 'Wetfloor', de la Cia Cris_is; 'Mur', de la (Cia)3; 'Transhumància', de Xip Xap; 'Sonarium', d'El Pájaro Carpintero i 'Momo' (versió lliure de Michael Ende), de la Cia. de Teatre Anna Roca.

Podeu consultar la programació de FiraTàrrega aquí.