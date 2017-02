Festa familiar per celebrar l'aniversari de la Filmoteca

La celebració dels 5 anys de la nova seu de la Filmoteca de Catalunya al barri del Raval de Barcelona comença diumenge, 19 de febrer. La primera d'aquestes jornades commemoratives serà de perfil familiar, gratuïta i especialment adreçada als espectadors més joves de casa, aquells que hauran de garantir el futur del cinema.

Diumenge comencen les celebracions amb una programació de caire familiar

Tallers per als més menuts, projeccions de curtmetratges i la possibilitat de transportar els petits espectadors a realitats màgiques on només el cinema ens pot dur són els principals al·licients d'aquesta jornada. La benvinguda, al vestíbul de l'edifici, anirà a càrrec dels dos personatges que donen nom a les sales de la Filmoteca: Segundo de Chomón, el pioner de l'animació amb les seves fantasmagories, i Laya, la intrèpida reportera de la productora de la Generalitat durant la Guerra Civil. Aquesta jornada serà una ocasió única per gaudir en família d'alguns dels films més vinculats a la història de la Filmoteca i d'obres que ampliaran l'imaginari de tot amant del cinema. I els més menuts no només observaran altres universos sinó que podran "fer" màgia ells mateixos. Com? Gràcies a GIFinoscopi crearan 'gifs' a partir de la col·lecció d'objectes cinematogràfics de la Filmo. I és que aquesta animació digital tan actual té els seus orígens en les animacions mecàniques produïdes per les joguines precinematogràfiques del segle XIX, que tota la família podrà conèixer, juntament amb la resta d'enginys, joguines i altres objectes exposats a l'Espai Delmiro de Caralt de la Filmoteca. L'únic requisit, tenir un dispositiu Android amb l'aplicació Gifinator. Durant aquesta jornada també hi haurà tres visites guiades (de 16.30 a 18.30 h) a l'actual exposició en cartell, Les Façanes de "Can Pistoles", que recorre la història del cinema Capitol de Barcelona a través de les seves façanes més representatives fins a l'any 1989, quan es va convertir en teatre.

Films d'animació, de ficció i tallers permetran als més menuts viure la màgia del cinema

L'animació, la ficció i el documental, esclar, tindran també un espai important durant aquesta jornada festiva, i es projectaran treballs adequats a diverses edats. Des de dues seleccions de curtmetratges avalats per El Meu Primer Festival per gaudir de l'encís del cinema fins a l'apassionant Flaklypa Grand Prix, 'Grand Prix a la muntanya dels invents' (1975), film d'animació en 'stop-motion' que a la vegada es tot un clàssic dels doblatges infantils al català incentivats per Drac Màgic. Més recent, Hugo (Hugo Cabret), 'La invención de Hugo' (2011), és una mostra d'amor al cinema a través de la història de Georges Méliès -un perfecte desconegut per als més petits- que tindrem ocasió de recordar de la mà del mestre Martin Scorsese. I del pare del cinema com a gran espectacle a un altre pioner del setè art: Segundo de Chomón. 'El hombre que quiso ser Segundo' (2014) narra de forma documental els enigmes, vida i obra d'aquesta joia de l'arxiu que va donar nom, fa 5 anys, a la sala gran de la Filmoteca. Aquesta sessió serà presentada pel seu realitzador, Ramon Alós.

Podeu consultar la programació completa a www.filmoteca.cat.