Nova edició de la Festa Pallasso a La Pedrera

Diumenge que ve, dia 14 de maig, la Pedrera acull per sisè any consecutiu la Festa Pallasso!, un esdeveniment que té un doble objectiu: mantenir viu el record de Joan Busquets -pallasso i fundador de la Companyia Ínfima la Puça, director i persona de teatre, mort ara fa set anys- i convertir un dels edificis més emblemàtics de Barcelona en “un parc temàtic del pallasso”, tal com explica Òscar Rodríguez, director artístic de la festa. Així, petits i grans no només conviuran amb les actuacions dels clowns, “sinó també amb els valors propis de la figura del pallasso”.

PERSONATGE POC CONVENCIONAL

En termes generals, el pallasso és un ésser poc adaptat als convencionalismes. La seva forma tan peculiar d’acostar-se al seu entorn, de resoldre problemes i de buscar nous camins amb grans dosis d’imaginació, alegria, positivisme i intel·ligència el transformen en un referent per als més petits, que troben en el pallasso un referent inconformista, de vegades irreverent i que sovint fuig de normes i dogmes. Una filosofia de vida que lliga de ple amb la missió de qualsevol ciutat mínimament compromesa amb els seus infants: dotar-los d’un coneixement sòlid i d’un pensament crític i reflexiu. Es tracta de fer veure als nois “les moltes maneres d’enfrontar-se als fets quotidians, tan respectables com les estipulades socialment”. En última instància, es vol desterrar la percepció del pallasso com “a ésser babau, una etiqueta que sovint l’ha acompanyat”, i convertir-lo en un ésser adult capaç de crear una sintonia especial amb la canalla, algú amb qui “els més petits poden identificar-se sense vergonyes ni recances”, afegeix Rodríguez.

L’eix central són les actuacions que tenen lloc en espais de la Pedrera i els tallers de circ, manualitats i jocs

El resultat de tot plegat és una jornada que cada any té més visitants, i l’eix central de la qual són les actuacions que tenen lloc en espais de la Pedrera, com l’Auditori o la Sala Gaudí, i els tallers de circ, manualitats i jocs. També destaca l’exposició d’autòmats, un recorregut que les famílies podran fer per lliure o acompanyades d’un singular mestre de cerimònies que els guiarà per les diferents àrees de la festa.

PROMOURE EL TALENT

Que la Pedrera hagi esdevingut el marc de la Festa Pallasso no és cap casualitat. De fet, Rosa Maria Plans, responsable de l’àrea de creació i pensament de la Fundació Catalunya-La Pedrera, explica que van decidir acollir una jornada que gira al voltant de la figura del pallasso perquè “encarnen meravellosament un dels objectius més importants de la Fundació, que és promoure el talent, la creació i l’educació”. “Al mateix temps -continua Plans-, volem estar al costat de les persones que treballen per construir un futur millor i més just”. I això els situa molt especialment “al costat dels més joves i de les famílies a través d’un lleure creatiu i amb valors com el que proposa la figura del pallasso”.

"Els pallassos encarnen meravellosament un dels objectius més importants de la Fundació, que és promoure el talent, la creació i l’educació” Rosa Maria Plans - Fundació Catalunya-La Pedrera

Una figura, val a dir, que es converteix en protagonista d’espectacles com els que duran a terme diumenge que ve Teatre Mòbil, Sabanni, Anna Confetti, Cia. Activijoc, Cia. Red Button i Pepsicolen, i que desperta l’interès dels més petits de la casa, que, sovint, com destaca Plans, “busquen parlar amb ells fora de l’espectacle”.