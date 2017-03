Colònies 3 en 1: ciència, natura i anglès

El científic i divulgador Dani Jiménez, conegut pel programa Dinàmiks del Club Super3, protagonitza les colònies d’estiu Science Camp, organitzades per Ribals i el Club Elements, a la Molina. L’objectiu és combinar la natura amb la ciència i l’anglès, i tot amenitzat amb els xous del divulgador científic.

Tot comença un diumenge, el primer dia que arriben a la Molina les criatures, que es podran haver inscrit a les colònies si tenen entre 8 i 14 anys. El vespre del mateix diumenge, després d’haver fet jocs de coneixença entre els companys, Jiménez els presenta un xou en què els farà experiments amb la llum i la foscor, tot amb la idea d’explicar als petits com ha evolucionat la ciència durant la història de la humanitat.

L’endemà, dilluns, al matí hi ha activitats a la natura. A les pistes d’esquí, on hi havia hagut neu durant l’hivern, els infants poden lliscar-hi amb flotadors gegants, en el que s’anomena tubbing. Després de lliscar-hi amunt i avall, tocarà una estona d’anglès. Però no asseguts amb un paper i un bolígraf, sinó practicant-lo mentre fan archery i team building games, és a dir activitats de tir amb arc i jocs de cooperació. A la tarda, després de dinar, és el moment dels experiments de Dani Jiménez. Cadascun tindrà reptes per als infants amb diferents fils conductors, com la química, l’astronomia, la biologia i l’electricitat. A mitja tarda encara hi ha temps per anar a la piscina, per a jocs de taula i per a competicions de cançons.

UNA SETMANA INTENSA

El dimarts la dinàmica és la mateixa. Al matí, lleure a la natura, en aquest cas amb pujada amb telecabina i excursió a la Tossa d’Alp. Després de dinar, un nou repte científic. A mitja tarda i vespre, piscina i jocs de nit a la natura per fer experiments amb les ombres. Arribats a dimecres, el matí serà el moment per practicar esports d’aigua, com les canoes i el pàdel surf, al llac de la Molina. A més, seguiran practicant l’anglès durant una gimcana que acaba amb un taller de manualitats. Curiosament, l’esport preparat per al dijous al matí és un de nou, que consisteix a jugar al joc del mocador a dins d’una bombolla inflable, a més de fer-hi bubble sumo i un partit de futbol. I el matí de divendres està destinat a les tirolines i al circuit de cordes.

El dissabte és el dia que els pares arriben a la Molina per recollir els fills i conèixer de primera mà tot el que hi hauran après durant la setmana. Al matí també assistiran plegats a un nou xou de Dani Jiménez. L’objectiu és que pares i fills passin el dia junts fent el mateix que les criatures hauran viscut al llarg de la setmana.

Es tracta d’una setmana d’activitats amb la qual Ribals i Club Elements, organitzadors del Science Camp juntament amb Dani Jiménez, volen impulsar un model educatiu “centrat en l’adquisició de valors, la vivència intensa a la natura i l’activitat física”, segons explica Jordi Arregui, de Club Elements. A més, el reforç de l’anglès -que va a càrrec de monitors nadius-“s’impregna en totes les activitats diàries” que hi fa la canalla. I la ciència és el motor de totes les activitats de tarda, amb mil i un experiments, i dels grans xous del físic Dani Jiménez.