20 anys de Circ Cric al Montseny

El Festival Circ Cric arriba enguany a la seva vuitena edició guarnit de festa. La companyia de circ liderada per Tortell Poltrona celebra el 2017 vint anys d'existència i activitat al Parc Natural del Montseny. El Circ Cric festeja dues dècades de vida sedentària, en les que ha ofert i continua oferint espectacles de circ, teatre, música, dansa i humor a grans i petits, en un entorn natural incomparable i acompanyats de grans artistes de casa i arreu del món.

Una data molt especial que ve acompanyada per la celebració d'una nova edició del Festival Circ Cric, que assoleix enguany el seu vuitè any. El Festival Circ Cric tindrà lloc del 9 d'abril al 8 de juliol i concentrarà, un any més, la seva programació durant els caps de setmana i en mans de prop d'un centenar de companyies d'arts escèniques catalanes i internacionals (França, Àustria, Itàlia, Regne Unit, Austràlia...)

Dues dècades de vida sedentària a la natura

"Quan vam arribar al Montseny, no hi havia res: només herba... ni gespa!", recorda Montserrat Trias, pallassa i directora artística del festival. Des de llavors, el Circ Cric ja fa dues dècades que es va instal·lar de forma permanent al Montseny. El 29 de maig de 1997, la companyia de Tortell Poltrona obria les seves portes sota la denominació de Circ Crac, actualment el Circ Cric.

En vint anys de projectes han passat i s'han viscut centenars d'espectacles, companyies molta il·lusió i aprenentatge. Entre els projectes més destacats hi trobem l'activitat "Un dia al Circ Cric" on més de 200.000 nens i nenes van gaudir i van descobrir el circ.Un altre dels plats forts d'aquest últims anys ha estat la fusió entre música i circ amb l'espectacle "La Troba Kung-Fú & Circ Cric", que els darrers 7 anys ha omplert la carpa i creat atmosferes irrepetibles. La porositat de l'espai facilita la simbiosi entre les arts escèniques i la natura, creant així un espai únic de referència incomparable.La celebració dels 20 anys ha servit a Tortell Poltrona per reivindicar "el potencial creatiu català", que està "minvant" dins d'una societat que a més "assisteix a l'aniquilació de la cultura autogestionada".

Novetats de la programació 2017

'Garranyics' és el nou espectacle que Tortell Poltrona i la seva companyia estrenaran en aquesta nova edició. Infatigable i infal·lible, el pallasso per antonomàsia de les terres catalanes dirigirà i protagonitzarà -juntament amb Montserrat Trias- un show per a tots els públics que reflexiona sobre les dislèxies i contradiccions del nostre temps. Prèviament, però, un concert entre artistes amics inaugurarà un programa que es desenvoluparà al llarg de 4 mesos: Tortell Poltrona obrirà el programa d'aquest any en companyia d'Albert Pla, Joan Garriga, Judit Farrés, Raül Refree, Maria Rodés, Ivan Telefunken i els músics Kquimi Saigi, Cesc Miralta i Marc Miralta. Una actuació que donarà pas a dos altres propostes musicals destacades: el concert de Joan Garriga i els Galàctics Mariatxis (29 d'abril) i el concert d'inici de gira de Sopa de Cabra (27 de maig). La banda liderada per en Gerard Quintana oferirà amb el Circ Cric un concert molt especial per a 500 persones, que inclourà els temes de la gira "Sopa de Cabra tanca el cercle" amb números de circ.El programa de l'edició d'enguany també comptarà amb els espectacles de la Cia. Pere Hosta, "Tal com sóc" (19 de maig); i el Matx de Pallassos (30 de juny), joc d'improvisació acompanyat amb la música en directe dels Gumbo Jass Band, que marcarà la fi de festa del festival.Una novetat destacada d'aquesta 8a edició és la inclusió dins del programa del festival de dos espectacles creats i realitzats des de centres educatius d'arts escèniques i circ. Així, la carpa del Circ Cric acollirà els espectacles "Projecte de mar a mar" (24 de juny), nascut de la col·laboració entre el Centre de les Arts del Circ Circ Rogelio Rivel i l'escola Le Lido, de Toulouse; i "Low cost (in transit)", espectacle de creació col·lectiva dels alumnes de l'Escola de Circ Carampa (Madrid). Un any més, no faltaran les molt esperades Fires d'espectacles i activitats, reservades pels diumenges 7 de maig i 4 de juny. Jornades molt apreciades pel públic familiar que, durant tot el dia i a l'aire lliure, ofereixen tallers per als més menuts, passejades al bosc, jocs, fanfàrries i espectacles de petit format i gran qualitat, que finalitzaran amb el "Post clàssic" d'en Tortell Poltrona.

IV edició del Festival Internacional de Pallasses

Després de 3 anys i gran acollida, el Festival Internacional de Pallasses (FIP) es consolida com a plat indispensable del Festival Circ Cric i, de nou, surt de la carpa per conquerir els carrers i teatres de Sant Esteve de Palautordera. La 4a edició del FIP, que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny, comptarà amb una quinzena de companyies i més de d'una trentena de pallasses vingudes de tot l'Estat i Europa.

Imprescindible serà enguany la presència de la gran Nola Rae al festival. L'actriu, directora, mim i pallassa britànica de 65 anys és considerada una de artistes renovadores del pallasso a tota Europa i referent viu del sector del circ arreu. Presentarà l'espectacle drama-còmic "Exit Napoleon - Perseguit per conills". A més, en el seu objectiu d'esdevenir un punt de trobada entre pallasses de tot el món, el FIP organitza també enguany cursos stages per a pallasses el dia 6 de juny.