Basar de Reis

Si amb la canalla esteu acabant de perfilar la carta als Reis, abans de completar-la us anirà bé recordar tres característiques que ha de reunir tota joguina:

Abans de res, seguretat. Un dels factors més importants que cal tenir en compte quan regalem una joguina és que compleixi amb la normativa de seguretat que li correspongui. Per a això, busqueu el segell "CE" a l'embalatge de la joguina. Això significa que compleix amb la normativa establerta per la Unió Europea. L'edat sí que importa. La majoria de les joguines es classifiquen per edats per una raó fonamental: tenen diferent influència. Depenent de l'edat del nen, haurà d'estar exposat a uns estímuls o a uns altres, i per tant, el beneficiaran unes coses o unes altres. Bonic per fora, i beneficiós per dins. El que és veritablement important és que la joguina aporti un benefici real al nen. Per exemple, hi ha clàssics que mai passen de moda i que segueixen sent un gran suport per al desenvolupament de l'atenció i la concentració dels nens, com els puzles, per exemple.

Dit això, què us sembla si repassem algunes novetats que ens han fet arribar a la redacció del 'Criatures'? Propostes educatives i divertides que responen bé a les tres característiques que citàvem!

Tricicle smarTrike

Els tricicles evolutius de smarTrike s'adapten amb gran detall a l'edat dels nens i canvien de fase a mesura que la criatura va creixent, alhora que potencien diferents estímuls cada vegada que el tricicle "evoluciona". L'ús del tricicle, diuen els seus responsables, influeix en l'organització psicològica, la coordinació i l'equilibri dels petits.

Mossegar amb estil

MamiChic presenta un producte diferent, pràctic i d'allò més 'trendy' per sorprendre les mares aquestes festes. Es tracta d'un collaret de disseny nòrdic i minimalista per a la mare que pot mossegar el nadó, ja que està fabricat especialment per alleujar el malestar que senten els petits amb l'aparició de les primeres dents.

Regalar somriures

L'ONG Sonrisas de Bombay ha ideat els 'packs' de regal Regala Sonrisas, que es presenten en tres versions: una per als més petits (Pack KIDS), la segona per compartir una activitat amb una altra persona (Pack COMPARTE) i la tercera per als amants de l'Índia (Pack ÍNDIA). Tallers de Bollywood, musicoteràpia o cuina, no falten en l'oferta d'activitats dels 'packs'. Els beneficis de la venda d'aquests productes es destinaran a finançar tres projectes concrets amb l'objectiu de fomentar l'accés a l'educació preescolar i superior, i també l'ocupació per a dones i el seu desenvolupament socioeconòmic als barris de barraques de la ciutat de l'Índia on treballa l'organització.

Jugar a partir de les emocions

La psicòloga barcelonina Marta Miguel ha creat un joc de taula per treballar les emocions amb els nens i les nenes. És un joc que consta de 40 cartes que il·lustren emocions/sentiments, un dau de fusta amb diferents icones que indiquen diferents activitats a realitzar i un llibret on s'expliquen les instruccions del joc i totes les emocions. Les cartes estan sempre en 3 idiomes, català/castellà/anglès, i el llibret està en edició catalana i castellana. Un joc respectuós per aprendre a identificar i a comunicar les emocions.

Estimular la creativitat

Dibuixar estimula la creativitat de la canalla mentre es diverteixen. Per això, els Reis sempre l'encertaran si els porten un joc de retoladors, llapis de colors o ceres. Molt interessants són les propostes de la col·lecció BIC Kids, que despertaran la seva creativitat i curiositat. Com els Aquacouleur, que permetran a la canalla combinar sobre el paper la textura del llapis de color amb el d'una aquarel·la sense canviar de producte. I els Magic Felt Pens, amb els quals poden fer i desfer els seus dibuixos i crear efectes especials amb aquests retoladors, que s'acompanyen de 2 esborradors de tinta.

Joguines de km 0

Des d'APuntBarcelona han ideat tot un món de joguines al voltant del fil: joguines de km 0, fetes a mà i 'kits' de manualitats. Fet, dissenyat i produït íntegrament a Barcelona. Uns articles que aposten per l'originalitat i el disseny, però sense trencar amb les tècniques tradicionals (teixir i cosir), que permeten obtenir peces úniques, divertides i plenes de color que estimulen l'aprenentatge dels nens, la imaginació i el joc. Un producte de proximitat i qualitat amb una visió jove i moderna per acostar el món de les labors als més petits en clau de joc educatiu.

Suport al creixement

Els mossegadors desenvolupats per MAM no només fan més suportable el procés de dentició dels nadons, sinó que estimulen els seus sentits i promouen de forma activa el desenvolupament del nadó, i l'acompanyen en cada etapa.

Convertir les reunions familiars en un joc

La firma Smile fa una aposta pels complements festius a l'hora d'immortalitzar els nostres moments més especials, per exemple, durant el Nadal. Els kits 'party time' inclouen 25 plantilles per poder disfressar-nos mentre capturem les 'selfies'. Ideals per fer una vida més alegre, divertida i compartida amb amics i familiars en què les 'selfies' són els grans protagonistes.

El clàssic dels clàssics

Scalextric presenta dos nous circuits per seguir gaudint en família de curses de cotxes espectaculars i emocionants. El circuit Grand Chicane, per a Scalextric Original, és un traçat de més de 5 metres de longitud per a tots aquells que volen sentir l'adrenalina de la competició a casa. Es tracta d'una pista amb un traçat en forma de 8 amb un pont i una recta que promet emocions, ja que es presenta com una xicana on només els més ràpids i valents passaran a primera posició. D'altra banda, al circuit Scalextric Compact Spiral Xtreme s'ofereix un recorregut de més de 6 metres de longitud per als pilots que busquen la màxima espectacularitat i que volen posar a prova la seva habilitat en un traçat ple de revolts. Les pistes en espiral en dos nivells són una innovació en la categoria del 'slot', i també el gran atractiu d'aquest circuit, que permet muntar quatre recorreguts alternatius perquè cada carrera resulti diferent i emocionant.

'Tablet' infantil

Aquest Nadal arriba al mercat la Peque Tablet Special Edition, una 'tablet' pensada per a la canalla, fabricada per Sunstech i tunejada amb la millor selecció d'aplicacions infantils del moment. En total, aquesta 'tablet', lliure i amb sistema operatiu Android, porta preinstalades més de 30 aplicacions dirigides a nens de preescolar i primers anys de primària. A més, incorpora una funda protectora perfecta perquè la canalla hi pugui jugar amb seguretat. S'hi troben des d'aplis de jocs de cotxes i trens fins a d'altres per a les primeres tasques de l'escola i per aprendre anglès, passant per aplis per deixar el bolquer, per anar al llit o per llegir llibres interactius.

Un cineasta a casa

HUE Estudi d'Animació ha estat especialment dissenyat perquè adults i nens puguin crear els seus propis vídeos i pel·lícules en 'stop motion'. La càmera HUE HD és molt fàcil de muntar i d'utilitzar. Entre les seves característiques destaca la possibilitat de gravar vídeo i àudio directament, inclou rotació completa de 360º que fa que el seu ús sigui senzill i còmode, permet fer fotografies instantànies i, a més, inclou un micròfon integrat. El programari HUE d'Animació que s'inclou en aquest 'kit' està dissenyat especialment per professors i permet que els nens puguin utilitzar-lo sense dificultat i de manera molt intuïtiva. A més, s'inclou un llibre d'animació on es troba tota la informació necessària per crear vídeos de 'stop motion'.

Construir grans monuments

Qui no ha somiat mai a tenir la Torre Eiffel o el Big Ben a les seves mans? Ara és possible gràcies a 3D Monument Puzle, la col·lecció de puzles tridimensionals amb els quals construir peça a peça les grans obres arquitectòniques de les ciutats més visitades del món. Les peces de fusta són resistents i d'alta qualitat, i compten amb un acabat fotogràfic perquè el resultat final mostri amb tot luxe de detalls els edificis i les obres més emblemàtiques de ciutats com Londres, París o Nova York.

La casa del Nan Casteller

Un gran joc per a petits arquitectes! Un set complet format per tres tipus de peces de diferents formes i materials que permeten infinites composicions i promou la percepció espacial, el pensament lliure i el joc simbòlic. Es presenta amb 4 bases de pissarra, 44 varetes de dues mides, 18 cubs de fusta, 3 peces de tela i 1 Nan Casteller.

Motxilla amb personalitat

SilverHT ha creat unes motxilles que permeten transportar llibres i dispositius electrònics amb la màxima comoditat per als més petits de casa. La nova col·lecció presenta tres models desenfadats i funcionals amb l'essència nord-americana com a fil conductor. Com la motxilla StarBars, que fa referència a un nou estil de vida, l'American Way of Life i a l'emoció de la Route 66, amb un disseny desenfadat que no passa de moda.

Propostes Disney

Disney presenta la seva proposta de regals per a aquest Nadal. Aquest any, el nou lliurament cinematogràfic de la popular saga, 'Rogue One: una història de Star Wars', donarà pas a una nova gamma de productes galàctics per a nens i adults. Llibres, maletes i joguines inspirades en populars personatges Disney, des dels més recents, com Vaiana o Elsa, fins a clàssics, com Mickey, també són protagonistes. De la llarga llista de propostes Disney ens ha agradat aquesta: 'Arteterapia mandalas Diney'. Les mandales afavoreixen la concentració i la trobada amb un mateix. Associades a la màgia de Disney, ofereixen relaxació i pau interior. De Mowgli als Aristogatos, passant per Bella, Tiana, Dory, Rapunzel o Simba, els personatges més emblemàtics de les pel·lícules d'animació de Disney conviden la canalla a viatjar per un món meravellós. La capsa inclou• 80 mandales originals i• 10 llapis de fusta.

Regalar experiències

Les Kiddy's Box i Family's Box són capses d'experiències amb milers d'activitats a escollir pensades com el regal ideal per a nens de 3 a 16 anys i les seves famílies. Estan avalades per un comitè científic que selecciona acuradament totes les experiències, sempre tenint en compte el seu valor pedagògic i educatiu. Podem trobar des de tallers, cursos i oci urbà (cuina, fotografia, activitats en museus, màgia), naturalesa i esports (ràfting, surf de neu, equitació, golf, navegació a vela), i també escapades amb els pares que inclouen una estada en un hotel amb activitat lúdica i formativa.

Els jocs de taula no passen de moda

Els jocs de taula no passen mai de moda i són una gran oportunitat per jugar en família. Al mercat hi ha mil i una propostes, però ens n'han agradat dues que ens arriben des de Juguetes Cayro. Es tracta de Sigfrid&Donatella. Aquest joc conté un tauler en forma de piràmide pel qual han d'anar avançant els jugadors complint els reptes. Aquests reptes poden ser: fer dues voltes a la taula, fer tres salts, imitar un lleó, dir 5 animals, restar immòbil fins al teu proper torn... Proves molt divertides que mantindran entretinguts els més petits. Les fitxes són personatges fets de fusta i pintats. La segona és una joguina amb premi. Es tracta de Quizzers, un original joc de preguntes que uneix el clàssic i entranyable encant dels jocs de taula amb la moderna tecnologia de les aplis. En aquest joc hi podran participar fins a 4 jugadors de diferents edats amb preguntes adaptades al seu nivell de coneixement. Les preguntes que apareixen són tant de cultura general com preguntes que podrien aparèixer en un examen d'escola. Una bona eina perquè els nens reforcin a casa les matèries que aprenen a l'escola.