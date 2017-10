Aquest dissabte, d'11 a 18 h, adults i infants de fins a 12 anys podran compartir experiències creatives on s'introduirà el disseny de moda, el disseny de producte, el disseny gràfic i les arts decoratives a través dels tallers que el Museu del Disseny de Barcelona posa en marxa la temporada 2017/2018.

Les quatre visites-taller que es presenten es basen en activitats experimentals i lúdiques al voltant del procés de creació-disseny dels objectes que es poden veure a les exposicions permanents del Museu.

El taller 'Terra líquida' permetrà experimentar amb la ceràmica a través de la seva manipulació i crear una peça única; el taller 'Qui no s'espanta, estampa!' convida els participants a conèixer les tècniques d'estampació de teixits amb un disseny creat expressament pels germans Brosmind per a aquesta jornada. El taller 'Objectes que creen objectes' vol apropar el disseny de producte als més petits, que aprendran a fer motlles per als seus propis objectes, i l'activitat 'Ex-libris, pitibris', centrada en la disciplina del disseny gràfic, permetrà aprendre tècniques d'estampació i sentir-se com un veritable dissenyador gràfic.

El Museu del Disseny de Barcelona organitza per primera vegada una jornada per apropar el disseny a les famílies

Els assistents a la jornada també podran participar d'un variat nombre d'activitats: un innovador espectacle de titelles hologràfics, un joc de construcció per potenciar la imaginació i la concentració a través de peces de fusta de pi i un joc de memòria gegant amb peces del museu.

Durant tota la jornada es podran visitar gratuïtament les quatre exposicions permanents del Museu: 'Del món al Museu. Extraordinàries!', 'El cos vestit. Siluetes i moda', '1550-2015 i disseny gràfic: d'ofici a professió'.