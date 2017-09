Connecta't a l'univers NUSHU

NUSHU necessitarà la vostra ajuda cada setmana! Sobretot, la dels terrícoles petits, a qui us demana que continueu investigant i que li envieu les vostres conclusions. Cada setmana et proposarà reptes, jocs i dubtes per tal que li donis un cop de mà en la seva recerca. Li pots fer arribar els teus informes en format d'imatge, vídeo, còmic o el que se t'acudeixi, a través de diferents canals:

Per exemple, podeu explicar-li allò que heu trobat a través del portal 'NUSHU' de l'Ara Criatures. Cada setmana publicarem una entrada amb informació de la missió de NUSHU. Al final d'aquesta, hi trobareu un enllaç que heu de clicar per deixar la vostra opinió.

Tot i que NUSHU acaba de sortir a la superfície terrestre, ja és un fanàtic de les xarxes socials. Fins i tot s'ha obert un compte d'Instagram des d'on explica el seu dia a dia en primera persona. També hi ensenya vídeos graciosos on hi apareixen els seus amics i avança detalls de la seves investigacions setmanals.

També podeu seguir les seves aventures per Twitter i Facebook, des d'on un equip de terrícoles magmàtics l'ajuden a arribar al màxim de gent possible.

Per què no proves d'escriure-li algun comentari? Segur que li encantarà!Ah! I no t'oblidis d'un detall molt important! Si vols que NUSHU ho llegeixi, no et deixis d'escriure el hashtag #NUSHUAR.

Amb l'ajuda de tots, aconseguirem salvar el planeta!