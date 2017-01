Els mites grecs per educar en valors

“Fa moltíssim de temps va ocórrer la primera guerra, la guerra de Troia, en què grecs i troians es van enfrontar per Helena, la dona més guapa del món. Helena era grega, però un príncep troià se’n va enamorar i la va dur a Troia sense el permís dels grecs. Els grecs, molt ofesos, van ajuntar tots els seus vaixells i van anar a atacar els troians per recuperar Helena, però no va ser així, ja que els troians eren valents guerrers i no els ho van posar gens fàcil. Així van estar lluitant durant 10 anys. Si els grecs aconseguissin entrar a la ciutat, guanyarien la guerra i Helena tornaria a casa seva. Si no ho aconseguissin, Helena quedaria a Troia. Els grecs, que mai perdien l’esperança, lluitaven fins al final i sempre acabaven aconseguint el que es proposaven, van estar cercant la manera d’entrar a la ciutat. Al final, a Ulisses, se li va acudir la manera: construir un enorme cavall de fusta dins el qual s’amagarien els guerrers. Els troians van pensar que els grecs s’havien rendit i havien tornat a casa seva, i van ficar el cavall a la ciutat pensant que era un regal dels grecs als déus. Quan tots a Troia celebraven la suposada victòria, els grecs van aprofitar la distracció per sortir de la panxa del cavall de fusta i recuperar Helena. Així va ser com els grecs van guanyar la guerra de Troia”. Amb aquesta història, la del mite del cavall de Troia, és com podríem començar a parlar de la importància del treball en equip, de la perseverança, de l’esforç i d’utilitzar el cap per enfrontar-nos als grans reptes.

FUNCIÓ EDUCATIVA

Els mites i les llegendes dels antics grecs són contes que relaten fets meravellosos. En l’antiguitat s’explicaven el sentit de les coses del món a través d’aquests relats. Aquestes històries estan plenes de déus totpoderosos, herois meravellosos amb força i intel·ligència sobrehumanes i monstres terribles capaços d’aterrir el més valent. Fets que encara aconsegueixen enganxar i fer gaudir als nins i als joves en l’actualitat.

Les llegendes mitològiques, com els contes i les faules, poden ser utilitzades com a eines per explicar coses als nins d’una manera entenedora per a ells i que a la vegada els entreté. Ajuden a comprendre alguns conceptes abstractes que sense l’explicació d’aquestes històries serien molt difícils d’entendre.

La majoria dels mites ens parlen de valors, com l’esforç, la perseverança, la humilitat o l’amistat. Podríem trobar un mite adequat a cada ensenyament que voldríem transmetre als nostres fills i alumnes. Per exemple, per ensenyar el valor de no jutjar els altres per la seva aparença, hi ha el mite d’Ovidi sobre Filemó i Baucis i la manera com van complimentar els déus Júpiter i Mercuri disfressats de captaires. Per tractar el tema del masclisme a les aules, només cal parlar de les deesses Atena o Artemisa, dones poderoses que mai van cedir davant cap home.

La mitologia ens ofereix també diversos exemples de personatges homosexuals i bisexuals, a través dels quals podríem abordar el tema de l’homosexualitat i les diferents orientacions sexuals. En són alguns el poderós Hèrcules, que va tenir amants del mateix sexe; la relació entre Aquil·les, un guerrer invulnerable, i Patrocle i també la relació entre Apol·lo, déu temut per la resta de déus, i Jacint.

L’educació en valors és importantíssima en l’ensenyament dels nins, que exigeix la implicació de tota la societat, especialment dels pares i els mestres amb tota la comunitat educativa, amb la intenció de tenir una millor societat, respectuosa, democràtica i humanitzant.

El sistema educatiu inclou explícitament la importància dels valors i la seva ensenyança en el desenvolupament integral dels alumnes. Educar en valors significa no limitar la tasca educativa a l’ensenyament i l’aprenentatge de matèries i temaris, sinó fer una educació global en tots els àmbits de la vida. A les aules podríem aprofitar el coneixement dels mites, no només a les assignatures de filosofia, literatura i llatí, sinó a altres espais. També són profitosos, per exemple, en les hores de tutoria per abordar dinàmiques i reflexions amb els alumnes sobre diferents temàtiques que ens afecten en el dia a dia.