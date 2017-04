Fem llista per Sant Jordi? Segona tria

'Molsa'

DAVID CIRICI

EDITORIAL EDEBÉ

Després d’haver rebut el prestigiós premi Strega convé recuperar aquest llibre -que també va rebre el Premi Edebé de Literatura Infanti i Juvenil- en què el gos Molsa perd la seva família pels efectes de la guerra i comença tot un periple per retrobar-los. A partir de 10 anys.

'Allò de l'avi'

ANNA MANSO

EDITORIAL CRUÏLLA

Per al Salva, el seu avi, el Carles Canoseda, és tot un heroi, la persona més important del món. Però quan descobreix que darrere el gran home s’hi amaga una persona diferent, que ha enganyat tothom, el seu món es desmunta. Un llibre amb el qual Anna Manso ha rebut el Premi Gran Angular 2016. A partir de 12 anys.

'L'avi de la Martina'

GUILLEM TERRIBAS

EDITORIAL CRUÏLLA

L’Andreu és un llibreter que viu envoltat de llibres. Quan neix la seva neta, la Martina, que és una nena molt i molt curiosa i sempre té pressa per tot, li sap encomanar la passió pels llibres i per tot el món que l’envolta. Així, avi i neta fan moltes coses plegats. A partir de 8 anys.

'El drac Pasqual descobreix l'Antàrtida'

MAX OLIVETTI

EDICIONS DEL PIRATA

El drac Pasqual, que encara no ha après a fer foc gaire bé, ha anat a parar a l’Antàrtida. Allà coneixerà els animals que hi viuen i els intentarà ajudar perquè no passin fred. Per explicar a partir de 2 anys.

'Crea bèsties i bestioles'

DIVERSOS AUTORS

EDITORIAL COCO BOOKS

Un llibre que convida la canalla a dibuixar i a treure el màxim profit possible de les il·lustracions dels seus artistes preferits. A dins hi trobareu el treball de 51 autors. A partir de 5 anys.

'Petita a la jungla'

MARTA ALTÉS

EDITORIAL BLACKIE BOOKS

Un llibre amb una protagonista molt petita, però plena de força i valentia, que s’enfrontarà a un món gegantí i salvatge on trobarà molts amics per compartir-hi les seves aventures. Recomanat de 2 a 6 anys.

'La volta al món en 80 dies'

JULES VERNE

EDITORIAL BROMERA

Dins la seva col·lecció MiniClàssics, podeu optar per aquesta història d’aventures de Jules Verne. Phileas Fogg aposta que pot fer la volta al món en només 80 dies i emprèn el viatge amb el seu majordom.

'Cuinem en família'

JOSEP VILELLA

EDITORIAL NANDIBÚ

D’una manera detallada però senzilla, Cuinem en família revela els secrets dels plats estrella de xefs reconeguts del territori europeu com Joan Roca, Carme Ruscalleda o Martín Berasategui. Ho fa apostant per la cuina de mercat i km 0.