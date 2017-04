Fem llista per Sant Jordi? Tercera i última tria

'El sisè sentit'

LAIA DE AHUMADA

EDITORIAL FRAGMENTA

Una història on el sisè sentit de la protagonista li permet veure allò que no es veu a primera vista i sentir amb tot el cos el que passa dins seu. Amb il·lustracions de Mercè López, de gran càrrega simbòlica. A partir de 5 anys.

'Ai, la Tina!'

BEL OLID

COMBEL EDITORIAL

La Tina és una intrèpida i té una vida plena d’ais, eps i glups. Per sort, la mare l’acompanya! Una col·lecció per descobrir a poc a poc els mecanismes de la lectura. Recomanat de 3 a 6 anys.

'El dia de la natura'

KAY MAGUIRE

EDITORIAL BRÚIXOLA

La natura és pertot arreu i cada dia el món canvia amb les estacions que se succeeixen, des de la primavera fins a l’hivern. Un llibre que permetrà a la canalla explotar i entendre la màgia de la natura, i que els transportarà a vuit indrets diferents al llarg de l’any, al mateix temps que aprenen com canvien la flora i la fauna amb el pas de les estacions de l’any. Recomanat a partir de 8 anys.

'Podries'

JOANA RASPALL

EDITORIAL TAKATUKA

El color de la pell, la llengua, el menjar, la roba, els jocs... tot podria ser diferent si haguéssim nascut en un altre lloc. Una senzilla reflexió sobre la condició humana en forma de poema, per a petits i a grans, en un homenatge emotiu a totes les persones que han hagut d’abandonar casa seva contra la seva voluntat.

'El jove Poe'

CUCA CANALS

EDITORIAL EDEBÉ

Al carrer Morgue, de la ciutat de Boston, prop d’on viu el jove Edgar Allan Poe, es comet el terrible assassinat de dues dones. Quan un dels seus veïns és acusat injustament, Poe va a la policia i demostra la seva innocència. A partir de 10 anys.

'La muntanya de llibres més alta del món'

ROCIO BONILLA

EDITORIAL ANIMALLIBRES

L’Enric estava convençut que havia nascut per volar. Mirava els avions, intentava fabricar-se ales de tot tipus, fins que un dia la seva mare li va explicar que hi havia altres maneres de complir el seu somni i li va posar un llibre a les mans. A partir de 6 anys.

'El meu pare és una pissarra'

JAUME CELA

EDITORIAL BARCANOVA

Jaume Cela ha articulat una història formada per sis relats, narrada per en Pep, el nen protagonista, que explica el significat dels tatuatges que té el seu pare escampats per tot el cos. Cada dibuix té una història i en Pep la vol compartir! A partir de 8 anys.

'El meu primer hort urbà'

DELGADO /GÁLLEGO / LEMAÎTRE

EDITORIAL COMANEGRA

Un llibre il·lustrat que ensenya com dissenyar i posar en marxa un hort senzill per poder collir hortalisses tan sols al cap d’un mes d’haver-les sembrat. Per als aprenents d’horticultor de 8 anys en amunt.