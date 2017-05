Què llegim aquesta nit?

Els Mumin. Un llibre per acolorir. TOVE JANSSON. COCO BOOKS

Una proposta per endinsar-se en el màgic univers dels Mumin, on trobareu frases acompanyant els personatges de la vall dels Mumin que fan riure i pensar. Els personatges són en blanc i negre perquè els nens els puguin pintar. A partir de 6 anys.

Din i Neret. MONTSE JUNYENT / LUCÍA SERRANO. EDITORIAL COMBEL

Un llibre ple de sorpreses per entendre, amb solapes i llengüetes, que cada cosa té un preu i que el caixer automàtic no dona diners si abans no n’hem portat al banc. A més, podrem jugar a pagar i a estalviar. A partir de 4 anys.

El llapis màgic de Joan Brossa. JUDITH BARNÉS \ ROSER CALAFELL. LA GALERA

Un dia d’hivern d’ara fa gairebé cent anys va obrir els ulls un nen ben especial: Joan Brossa. Un conte sobre l’artista català i la seva vida per als més petits de la família, amb unes pàgines d’activitats per treballar a casa. A partir de 3 anys.

Els contes de la iaia Duli. T. FERNÁNDEZ / A. AGUADO / M.AGUADO. EDITORIAL BARCANOVA

El petit Aleix gaudeix llegint els contes de quan la iaia Duli tenia la seva edat. D’aquesta manera riuran amb la història de la Fina i una bústia molt especial... i s’emocionaran amb la valentia del petit castor explorador. A partir de 3 anys.

La medalla de l’Antonieta. GEMMA ARMENGOL / ÒSCAR JULVE. EDITORIAL ANIMALLIBRES

S’inauguren els Jocs Olímpics al jardí! Atletisme, futbol, natació... Tots competeixen per ser els primers. La marieta Antonieta vol ser la millor nedadora, però a les primeres proves ha quedat la penúltima! Ho aconseguirà?