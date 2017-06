Què llegim aquesta nit?

La Noa...

LAIA TRESSERRA / ÒSCAR JULVE. EDITORIAL VOX

L’editorial Vox presenta una col·lecció de contes protagonitzats per la Noa i que busquen ajudar els més petits a adquirir nous hàbits. Un somriure és la millor manera d’ajudar els més petits a resoldre nous reptes, com deixar el bolquer o el xumet. A partir de 2 anys.

Ara em dic Joana

J. WALTON / D. MACPHERSON. EDITORIAL ANIMALLIBRES

Un àlbum il·lustrat per a nens i nenes per mostrar la transsexualitat i la diversitat de gènere. Escrit en un to desenfadat, per trencar estereotips i que els més petits aprenguin a ser respectuosos.

Ja ets aquí

MIRJANA FARKAS. EDITORIAL BLACKIE BOOKS

Aquest llibre és una cançó de benvinguda per a tots els nadons. Un gran regal per anar seguint tots els passos i aprenentatges meravellosos que es viuen al costat d’un nadó.

Comissari Llampec a Barcelona

URSEL SCHEFFLER. EDICIONS DEL PIRATA

El comissari Llampec viatja a Barcelona per retrobar-se amb un vell amic, però les vacances es transformen en una increïble persecució per tota la ciutat. A partir de 10 anys.

El banyador de flors

M. RODRÍGUEZ / S. PÉREZ. EDITORIAL SD

Aquest deliciós àlbum il·lustrat, de la col·lecció El Dodo Bobo, arriba carregat de color i agradarà tant als petits com a les mares i els pares per la seva original il·lustració d’aquarel·la i la seva aproximació al món de la botànica, a més de l’extens glossari de totes les flors de les quatre estacions de l’any. Per a lectors de totes les edats.

Veritat

CARE SANTOS. EDITORIAL EDEBÉ

L’esperada continuació de l’èxit Mentida. Absolt del càrrec d’assassinat, del qual va ser injustament acusat als 14 anys, i una vegada provada la seva innocència, el jove Èric surt del centre de reforma de menors després de quatre anys d’internament.

Activijocs monstruosos

J. COPONS / L. FORTUNY. EDITORIAL COMBEL

Aquest no és el típic llibre d’activitats ple de laberints. Des de Combel Editorial ens presenten els Activijocs monstruosos, la fórmula definitiva contra l’avorriment per als fans de L’Agus i els monstres i per als que encara no els han descobert. A partir de 8 anys.