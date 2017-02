Per parlar dels abusos amb la canalla

L'editorial Uranito publica, en català i castellà, 'L'ombra de la Clara', un llibre recomanat a partir de 3 anys que, amb una història senzilla i plena de matisos simbòlics, permetrà als adults explicar als més petits com prevenir l'abús sexual infantil.

El conte explica la història de la Clara, que ha perdut el seu somriure i no entén molt bé per què. Sent que una ombra la segueix. Una ombra que es fa cada vegada més gran. La Clara sap que li passa alguna cosa, però no aconsegueix trobar les paraules per expressar-ho.

Elisenda Pascual Martí, psicòloga especialitzada en infància i acompanyament familiar, aconsegueix transmetre a través d'aquest bell conte el malestar i la confusió que viuen els nens víctimes d'abusos sexuals per persones de la seva confiança.

Hi ha moltes Clares que no recorden d'on vénen les seves angoixes, que no recorden el que els va passar més enllà del fet que, un dia, una ombra va aparèixer en les seves vides i la segueixen arrossegant en la seva edat adulta. Els abusos sexuals en moltes ocasions s'obliden, passen a un racó de la memòria on només hi té accés una part subconscient de la nostra ment. Per "sort", els éssers humans, disposem d'un gran aliat que ens ajuda a recordar que existeixen racons interns on s'oculten ombres no desitjades: el nostre cos.

A més, l'autora ha creat la pàgina web www.claraysusombra.com en la qual posa a la disposició dels adults un manual pedagògic del conte. Un recurs complementari en el qual a més de proveir d'exemples pràctics i específics sobre què preguntar i com és més clar explicar el conte, introdueix diversos conceptes i reflexions basats en la criança respectuosa, que plantegen una nova manera de vincular-se amb els més petits.

Clara i la seva ombra pretén mostrar en forma de conte la realitat que viuen tants nens i nenes actualment. El tema de l'abús sexual infantil és sovint relegat a l'àmbit dels professionals de la salut i judicial -en última instància-. Parlar d'això acostuma a ser incòmode i difícil per part d'una societat que tendeix a amagar allò que fa mal o molesta. Aquest projecte pretén visibilizar aquesta temàtica, sobretot per als més petits, donant a conèixer que existeixen situacions que no són sanes ni respectuoses, que han de denunciar per poder aturar-les.

El conte 'L'ombra de la Clara' es presentarà divendres 10 de febrer a la llibreria Abacus (Balmes, 163).