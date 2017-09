Imagina un conte per a la lluita pels drets humans

El compositor i cantant John Lennon va crear un gran himne de la pau amb la cançó 'Imagine'. Corria el 1971 i faltaven nou anys perquè un fan li disparés cinc trets en un carrer de Nova York. Avui la lletra que advoca per un món millor s’ha convertit en un àlbum il·lustrat que publica Flamboyant. Aquesta editorial, que publica llibres molt acurats, té en el seu catàleg autors com Rocío Bonilla ('Això no és una selva') i Anna Llenas ('El monstre de colors'). Flamboyant l’ha copublicat amb l’editorial anglesa Frances Lincoln, del grup Quarto Knows, i el llibre dona a les criatures l’oportunitat de conèixer la cançó 'Imagine' d’una manera il·lustrada i, de retruc, també fa que en descobreixin la música, si és que no la coneixien.

L’àlbum comença amb un colom de la pau amb la branca d’olivera al bec. Té el plomatge de tons grisos i va equipat amb una cartera escolar de tall clàssic, on porta una xapa amb el símbol de la pau. Atenció! El colom camina per l’andana d’un metro o d’un tren de rodalies que va atapeït, tal com van els vagons a les hores punta (o els dies de vaga). És en aquest espai que la lletra de John Lennon demana que imaginem que no hi ha cel. “It’s easy if you try” / “És senzill si ho intentes”, diu la lletra, perquè l’àlbum ho escriu en edició bilingüe (anglès-català o bé anglès-castellà).

A les pàgines següents el colom s’enlairarà, fora del metro, cap al blau del mar i, pàgina rere pàgina, es retrobarà amb altres ocells de mides i colors diferents amb qui anirà compartint la seva branca verda. Tal com escriu Yoko Ono Lennon, la dona de John Lennon, al pròleg de l’àlbum, “el colom d’aquest llibre accepta tots els altres ocells, siguin del color que siguin i tinguin les plomes, la forma i el bec que tinguin”. És el missatge que volia transmetre la cançó i el que impulsa el conte. En paraules de Yoko Ono: “Cada petita cosa bona que fem pot ajudar a millorar el món”. Un missatge que va perfectament acompanyat de les il·lustracions de Jean Jullien, un dibuixant francès molt conegut per la seva creativitat, que imprimeix en qualsevol plataforma: tèxtil, vídeo i ceràmica. A Instagram podem seguir-lo (i gaudir-lo) al compte @jean_jullien.

La directora editorial de Flamboyant, Patrícia Martín, subratlla els valors del missatge de la cançó convertida en conte. “Els missatges de pau, d’entesa entre les persones, de col·laboració i empatia continuen avui en vigor, quaranta-sis anys després que Lennon escrivís aquesta cançó”, explica.

Martín, sòcia de l’editorial barcelonina amb Eva Jiménez, publica una mitjana de 12 àlbums il·lustrats infantils a l’any. “Altres títols d’aquest últim trimestre de l’any són 'El gran llibre dels superpoders', de Rocío Bonilla i Susanna Isern; 'Les aventures dels dinosaures', i un nou volum de Mamen Duch i Guridi, 'Grans eines per a petits guerrers'. Els llibres estan destinats a criatures d’entre 8 i 10 anys.

Per la seva banda, l’escriptor i pedagog Joan Portell, que acaba de publicar el llibre 'Llegim? Com fer lectors entusiastes' (Publicacions de l’Abadia de Montserrat), opina que un bon llibre infantil ha de complir uns requisits per atrapar les criatures: 1) Ha d’agradar als pares (o al mediador), perquè si els pares (o el mediador) l’han de llegir als fills, primer els ha d’atrapar a ells. 2) El text i la imatge han d’anar a l’una; de fet, que tothom hagi treballat conjuntament és el senyal d’una bona edició. 3) Ha de ser comprensible en qualsevol etapa vital, perquè pot tenir una lectura per als infants i una altra per als adults. Un exemple és el llibre Allà on viuen els monstres, de Maurice Sendak, que permet diverses lectures (segons l’edat). 4) I, finalment, un bon llibre ha de tenir al darrere una bona història, perquè “no n’hi ha prou que desperti emocions, sinó que les narracions han de ser importants”, conclou Portell.