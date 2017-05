Isabel-Clara Simó: "Llegir en veu alta els deixa bocabadats"

L’escriptora i periodista valenciana Isabel-Clara Simó recomana ‘Alícia en terra de meravelles’ de Lewis Carroll, «perquè és un llibre ideal per a infants i joves i especialment bo per a adults». Assegura la Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2017 que el llibre «és alguna cosa més» que una noia que persegueix un conill i entra en un regne màgic.

Per a Simó, membre del jurat del 40è Concurs literari de Relat Breu Coca-Cola, els llibres que més li han marcat i que continuen marcant-la són dos: ‘La província de l’home’, de l’Elias Canetti i ‘L’home, mesura de totes les coses’, de Joan Fuster, que enguany celebra el 25è aniversari. Sobre el primer, Simó assegura que cada dia se'l mira i l’obre per una pàgina: «I sempre hi trobo allò que hi vull trobar».

Per tal de fomentar la lectura entre els més petits, Isabel-Clara Simó assegura tenir «un truc»: «Almenys funciona entre els joves que és el que jo he tocat més com a ensenyant i és la lectura en veu alta» -i afegeix- «l’oralitat de l’escriptura és especialment atractiva i a classe se’t queden tots bocabadats escoltant-te».