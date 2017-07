Per ser tolerants, cal conèixer

A la classe de l’Andreu hi ha 24 nens. Només quatre estudien religió catòlica. La majoria saben què és la comunió perquè alguns dels seus companys l’han pres però... saben poca cosa més sobre aquesta o altres religions. Els experts diuen que és normal. Que als vuit o nou anys encara s’és molt petit per assimilar conceptes com el pabbajja, el bar mitsvà o el khitan, que l’important en aquestes edats és ser conscient que existeixen diverses creences i maneres de manifestar-les. I això, justament, és el que intenta fer la mare de l’Andreu, Vera Cuenca: aprofitar aquests inputs que arriben de l’escola per explicar al seu fill les diferents religions que existeixen. Perquè per a ella, i per a la seva parella, conèixer-les és bàsic per comprendre la base filosòfica i moral de les societats actuals i, per tant, per entendre el món on viu.

Els que també consideren bàsic que les noves generacions coneguin les diferents creences i tradicions són els membres de la direcció general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya i l’Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós (AUDIR). Per això han creat una eina d’informació i consulta perquè els professors puguin treballar la diversitat religiosa a les aules: el 'Diccionari de les religions per a nois i noies de 10 a 14 anys'. Ho han fet en col·laboració amb pedagogs i experts en diverses tradicions religioses i conviccions no religioses i amb un objectiu molt clar: donar a conèixer les religions amb més presència a Catalunya i fer-ho en un llenguatge que els joves puguin entendre i amb un disseny que els resulti atractiu. I és que, segons explica el coordinador del diccionari i director de l’AUDIR, Francesc Torradeflot, una de les claus per eliminar els prejudicis que existeixen al voltant de les religions i potenciar la tolerància entre les comunitats és el coneixement. I per conèixer no n’hi ha prou compartint pupitre amb un nen musulmà, catòlic o jueu. És necessari parlar del tema i que es faci de manera il·lustrada i objectiva. “Nosaltres tenim clar que s’ha de fer un coneixement il·lustrat i també crític de la diversitat cultural i religiosa, perquè en una societat diversa no podem deixar la diversitat a l’atzar de les casualitats de la vida”, diu Torradeflot, que entén que les religions, més enllà de creences, són expressions culturals d’una comunitat i conèixer-les implica garantir la pluralitat.

MÉS DE 300 TERMES

¿I què poden trobar educadors i alumnes en aquest llibre? Més de 300 entrades que fan referència a religions tan diverses com el cristianisme, l’islam, el judaisme, l’hinduisme, el budisme, el sikhisme, el confucianisme, el taoisme o la fe bahà’í. Però aquí, i a diferència del que passa en altres diccionaris, l’ordre dels termes no és alfabètic, sinó que ve marcat pel tema a abordar. Per exemple, a l’apartat “Déus i divinitats” es fa referència a les persones que guien els oficis i les seves creences; al de “Rituals”, als diferents ritus funeraris, de matrimoni o de naixement que existeixen en cada comunitat religiosa. I així amb els altres cinc capítols del llibre com “Cants i pregàries”, “Llocs de culte” o “Festivitats”. La idea, com explica la coautora d’aquest manual i professora de religió amb més de 30 anys d’experiència, Lourdes Monfort, és agrupar els diferents conceptes per temàtica per facilitar-ne la comprensió. També -com deixa entreveure l’arbre que ha creat la il·lustradora Leticia Ruiz per a la portada- mostrar una realitat que moltes vegades queda oblidada: que les religions tenen més elements en comú del que sembla. “Cada religió té uns orígens culturals diferents -arrels- i una manera diversa d’expressar-se -fruits-, però totes les religions tenen un mateix tronc: el reconeixement de la transcendència i el desig de pau”, diu Monfort, que entén que l’única manera de garantir el respecte, la tolerància i la pau és la informació.