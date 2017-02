Els reptes de l'adolescència

'Ser padres, ser hijos', de Mario Izcovich, és el títol amb el qual l'editorial Gedisa inaugura la col·lecció Parenting, que explora des de savieses tradicionals fins als actuals models de família, de criança i d'educació.

L'originalitat del llibre d'Izcovich rau en el fet que no parla només dels adolescents, sinó també dels pares. L'adolescència posa en qüestió moltes de les certeses i creences de pares i mares i els enfronta a noves reflexions: valors, creences, el canvi generacional i el pas del temps, les pròpies frustracions... Per tant, si bé es tracta d'un moment de crisi vital per als adolescents, també suposa un moment de qüestionament i d'oportunitats per als mateixos progenitors.

Una obra que no pretén alliçonar als pares, ja que cada família és un món i ha de fer el seu propi recorregut, sinó que sorgeix a partir de l'enriquidora experiència de les trobades amb pares d'adolescents; pares imares que han compartit problemes, dubtes i temors. Al llibre han aplegat les seves preocupacions, però també les seves solucions i les noves possibilitats de trobada amb els fills.

Aquest és un llibre adreçat a pares i mares i és també una eina molt útil per als professionals que treballin en el camp de l'adolescència, aquesta etapa que planteja tants reptes i tan interessants.

Mario Izcovich és psicòleg i psicoanalista. Nascut a Buenos Aires, viu a Barcelona des de fa 25 anys. És vicepresident de l'Institut de la Infància de Barcelona i membre de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi.