Llegir i créixer

'L’escola petita'

ENRIC LARREULA

EDITORIAL TEIDE

En un poble hi havia una escola tan petita que els nens no hi cabien. Un dia, l’alcalde va proposar de construir una nova escola més gran, però tothom s’estimava massa l’escola petita... Aquesta és la història d’aquest deliciós llibre d’Enric Larreula, recomanat a partir de 6 anys. Ideal per ser representat a l’escola pels més petits.

'Prepara’t per anar a l’escola'

HAINES / MELLING

EDITORIAL TIMUN MAS

Recomanat a partir dels 3 anys, aquest llibre resulta molt divertit i entretingut per a la canalla. Amb moltes solapes, molt acolorit, amb dibuixos alegres i personatges entranyables. ¿Quan estaran preparats per anar a l’escola? Girant fulls ho podreu descobrir!

'I jo, on faig caca?'

FABIEN ÔCKTO

EDITORIAL ANIMALLIBRES

Un divertit llibre de cartró per a la canalla que comença a controlar els esfínters. Tothom fa les seves necessitats, però on? A l’orinal? Convideu els petitons a estirar les pestanyes i descobrir les caquetes dels amics que l’envolten. Amb orinal o sense, és molt divertit! Una manera de convertir aquesta etapa vital en un joc.

'En Pep va l’escola'

DENCHFIELD / PARKER

EDITORIAL CRUÏLLA

En Pep és un dormilega i sempre li costa molt llevar-se. Com s’ho farà avui, que és el primer dia d’escola? Una nova aventura d’en Pep, amb figures amb moviment i una sorpresa al final! Un petit volum de 12 pàgines per als més petits de casa.

'En Pol va a l’escola'

LIESBET SLEGERS

EDITORIAL BAULA

Amb les paraules i els ulls d’un infant, el petit Pol explica els seus primers passos pel món, en aquest cas a l’escola. Tant els elements gràfics com els textuals estan pensats per provocar una sensació de proximitat. Amb un llenguatge molt senzill i frases curtes i ordenades; i amb dibuixos de línies arrodonides.

'A l’escola'

ÀNGELS NAVARRO

EDITORIAL COMBEL

Amb aquest llibre podreu descobrir tots els racons de l’escola, des de les classes fins al menjador, passant per la biblioteca o la sala de pscicomotricitat. Llegiu amb els petits atentament cada paraula i després jugueu a col·locar cada cosa al seu lloc amb els adhesius que inclou el llibre.

'La Lila va a l’escola'

ESTIVILL / DOMÈNECH

EDITORIAL BEASCOA

La Lila ha d’afrontar el seu primer dia a l’escola i no li fa gens ni mica de gràcia, perquè la seva escola sembla un castell com el dels contes... Però ple de nens i nenes que no coneix, i fantasmes! Ella vol seguir a la llar d’infants i jugar amb els seus amics, però sembla que no pot ser. Inclou un quadern pedagògic del Dr. Estivill i la Montse Domènec per als pares.