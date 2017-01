Un conte per promoure la integració

El format i el disseny dels contes infantils poden arribar a ser una important barrera perquè els nens i nenes amb discapacitat puguin gaudir-ne. Davant d’aquesta situació, i seguint la premissa que la literatura ha de ser una eina útil en la integració social dels infants amb discapacitat, la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral (FEPCCAT) ha editat 'La cursa de barques', un conte que narra l’aventura d’un grup de nens i nenes entorn de la cursa de barques que se celebra al seu poble. Gràcies al treball en grup i, sobre tot, gràcies a la col·laboració d’un company amb discapacitat, podran aconseguir la victòria final. El relat posa la discapacitat en el centre de la història, i emfatitza així la diferència com un valor, no pas com un problema.

El llibre està escrit en català, castellà, anglès i francès, incorpora il·lustracions, pictogrames, transcripció a Braille i un DVD amb audioconte en els quatre idiomes mencionats i la versió en la llengua de signes. El format innovador de l’obra, a partir d’una carpeta d’anelles i diversos blocs de fitxes, permet que el lector decideixi com vol llegir el conte, i li dóna versatilitat. D’aquesta manera, esdevé accessible a tots els infants, trenca barreres i permet que els nens i nenes amb i sense discapacitat comparteixin la lectura i puguin gaudir, junts, de l’experiència literària.

'La cursa de barques' és fruit del projecte Per fi un conte per a tots, que FEPCCAT va iniciar el 2015 amb el seu 1r Concurs de Contes i l’Edició, llavors, de 'Jo també vull ser artista', de Joana Pons. En el 2n Concurs de Contes de FEPCCAT, celebrat durant l’abril del 2016, el nombre de participants amb i sense discapacitat va augmentar notablement. D’entre tots els relats, el jurat va considerar que el millor era 'La cursa de barques', de la mestra i escriptora Neus Verdaguer.

La narració posa la discapacitat en el centre de la història i emfatitza la diferència com un valor, no com una problemàtica

Per fer-lo al més accessible possible, els exemplars del conte es distribuiran majoritàriament entre les biblioteques del país. Es vol promoure així la convivència i que els infants puguin conèixer realitats que sovint ignoren encara que els siguin properes.

El seu disseny innovador permet combinar tots els llenguatges per fer-lo accessible als nens i nenes amb i sense discapacitat

Aquesta iniciativa de la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral (FEPCCAT) ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Diputació de Lleida, el ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Once Catalunya per a la transcripció del conte, Laboratoris Ipsen, Fundació MRW, Associació de Lectura fàcil per a l’adaptació del conte, i FESOCA, per al vídeo en llengua de signes, Alins il·lustracions, la Fundació SGAE, Newgràfic i Impressus. Tots van ser col·laboradors necessaris per editar aquest segon conte accessible a tota la infància que porta per títol 'La cursa de barques'.

La presentació del llibre, feta aquesta setmana a Barcelona, es va tancaramb una lectura a tres veus de la història. Neus Verdaguer, l’autora de la narració, l'ha llegit amb la col·laboració de Marta Serrato –tercera classificada en el Concurs de Contes de FEPCCAT, i que com a conseqüència d'una discapacitat visual ha utilitzat la versió en Braille. Les ha acompanyat una versió en llengua de signes de la història i, d’aquesta manera, ha fet una demostració del potencial integrador del conte 'La cursa de barques' i del conjunt del projecte.