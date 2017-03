Novetats editorials sobre criança

Us presentem quatre novetats editorials sobre la criança, que us poden ser útils en diferents etapes de la vostra tasca com a pares i mares.

Editat per Eumo Editorial, 'Retalls de vida emocional. Educant la interioritat i la intel·ligència social' és el nou llibre d'Anna Carpena, una de les màximes especialistes en educació socioemocional. Ha estat mestra, formadora de professorat i assessora d’equips educatius. Actualment està jubilada però continua fent assessorament i divulgació en el seu àmbit d’especialitat.

A partir d’experiències reals, Anna Carpena basteix un relat viu i sincer que ens mostra com abordar l’educació emocional, imprescindible per a la felicitat dels infants i adolescents amb qui convivim i per a la nostra pròpia felicitat. En aquestes històries nens i nenes −acompanyats d’adults que els estimen, els mostren respecte i els orienten− descobreixen el que senten ells i els altres.

L'editorial Plataforma, per la seva banda, publica 'Aprovecha el tiempo con tu hijo' d'Eulàlia Torras de Beà, metge, psiquiatra i psicoanalista de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi. Fa 40 anys va engegar la Fundació que porta el seu nom, dedicada a l'atenció psicològica i psiquiàtrica de nens, adolescents i família.

En aquest llibre, Torras de Beà analitza els principals factors que hem de tenir en compte per prendre la millor decisió en la criança del nadó, com el tracte que rep el menor quan uns altres s'ocupen d'ell i fins a quin punt és estimulant el seu entorn, al mateix temps que ens familiaritza amb els diferents estils de criança. Una guia pràctica perquè els pares puguin conciliar de manera adequada la seva vida familiar i laboral, criar saludablement els fills i treure el màxim profit del temps que passen amb ells.

Pedro Garcia Aguado y Franciso Castaño publiquen 'A salvo en la red', editat per Grijalbo. Un manual indispensable perquè nens i adolescents tinguin una bona educació digital, utilitzin sense risc aquestes eines i en treguin el màxim partit. Quan li compro un telèfon intel·ligent al meu fill? Haig d'establir unes normes d'ús? Com el protegeixo dels riscos d'internet? Com controlo que no pateixi o faci 'ciberbullying'? Des del seu projecte APRENDERAEDUCAR.ORG, Pedro García Aguado i Francisco Castaño posen l'accent en l'educació familiar com a factor clau de protecció per prevenir possibles dificultats amb els fills.

I la darrera proposta és el llibre 'Ser mamá: el antes y el después', on, basant-se en la seva llarga experiència professional, el doctor Estivill, en col·laboració amb el ginecòleg Carlos Salvador i el pediatre Gonzalo Pin, ha recopilat els consells clau per als dies més decisius de l'embaràs i el postpart.

Ser mare és una experiència profundament transformadora en la vida de la dona, però ve acompanyada de moltes preguntes i dubtes que es resolen de forma pràctica en aquest llibre, centrat en els 100 dies abans i 100 dies després del part. En aquest llibre, la futura mare hi trobarà, entre moltes altres qüestions: com mitigar les dificultats per dormir, quina alimentació ha de seguir en aquesta etapa vital, quins exercicis suaus són adequats per preparar el seu cos, com afrontar sense por els primers dies després del part, com abordar el son del nadó i com afecta al ritme de la mare, on és millor que dormi el nadó o la importància i durada de la lactància materna.