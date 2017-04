Màrius Serra: «La lectura ha de ser un acte quotidià en l'entorn dels nens»

L'escriptor Màrius Serra assegura que la millor manera de fomentar la lectura entre els nens i nenes és que l'acte de llegir «sigui un acte quotidià en el seu entorn», perquè els menuts juguen a imitar els grans. «Difícilment podem fer grans discursos defensant la lectura si no ens veuen mai llegir a nosaltres», afegeix. Serra també diu que cal trobar «un moment per a la lectura» i donar-los llibres «amb els quals es poden sentir identificats» i adverteix que «els nens són els crítics més sincers i ferotges i mai es poden enganyar».

En aquest sentit, Serra recomana els llibres d'Emili Teixidor, en concret, a la sèrie de la Formiga Piga. «Jo en recordo un que es deia 'La Formiga Piga lliga' i era una molt bona manera d'entrar en la lectura. De fet, crec que hauria merescut una sèrie televisiva», afirma.

També recomana per als petits i no tant petits 'L'illa de Paidonèsia' de l'Oriol Canosa. «És una novel·la feta per cartes en la qual hi ha un nen que, tip que els seus pares es passin el dia discutint, durant un creuer pel Carib, salta del vaixell i es posa a viure ell sol en una illa deserta i fan una comunitat en la qual per ser-hi admès has de tenir com a molt 12 anys. És una novel·la que a mi m'ha sorprès molt i que va molt més enllà de les peripècies que narra i que penso que pot atrapar un públic molt ampli», explica.

Però per a Serra, que enguany serà membre del jurat del 40è Concurs Premi de Relat Breu Coca-Cola, també hi ha llibres que no li han agradat. «De petit jo llegia 'Los Hollister'. No entenc com em podien agradar. De més gran hi he tornat per veure si els recomanava a la meva filla i vaig pensar que havia tingut una infància difícil», conclou amb humor.