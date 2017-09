Lectures per a pares i mares

Aprender jugando

2 PROFES EN APUROS

EDITORIAL GRIJALBO

Les creadores de l’exitós blog 2 profes en apuros presenten un llibre ple de jocs i activitats perquè pares, mares i professors puguin treballar de manera divertida l’anglès, les mates, la lectoescriptura o les emocions. Per a infants de 3 a 8 anys.

¡Estate quieto y atiende!

HEIKE FREIRE

EDITORIAL HERDER

A partir d’una anàlisi del TDAH com a fenomen social, Heike Freire ens situa de manera rigorosa i desenfadada davant l’origen ambiental de bona part de les dificultats i trastorns que afecten els infants d’avui.

Pequeños pasos

JOSÉ M. I ELENA BERMÚDEZ DE CASTRO

EDITORIAL CRÍTICA

Un original llibre que mostra com la paleoantropologia i la pediatria tenen molt en comú. Un recorregut per la vida de l’ésser humà des del part, comparant-lo amb els ximpanzés o amb els primers Homo sapiens, passant per la lactància o els diferents mètodes d’alimentació per als nens.

Escola de fantasia

GIANNI RODARI

EDITORIAL BLACKIE BOOKS

Un recull de reflexions sobre educació per a pares, mestres i nens. Una guia per a l’educació del futur, per aprendre a ensenyar i, encara més important, per ensenyar a aprendre.

Mindfulness para familias

BELÉN COLOMINA

ED. DESCLÉE DE BROUWER

Una bona eina per aprendre a conrear l’atenció plena amb els més petits. Com transformar-la en una aventura i convertir la llar en un camp base segur.