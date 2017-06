Amnistia Internacional i Boolino s'alien pels drets dels infants

Amnistia Internacional Catalunya i la plataforma de literatura infantil Boolino han ideat un sorteig que té com a objectiu promoure els drets dels infants.

Les persones que s'apuntin a la promoció des del web abans del 17 de juliol participaran en el sorteig i podran emportar-se un dels 30 contes inclosos en una llista de recomanacions sobre drets humans i drets de la infància elaborada per Amnistia Internacional.

La selecció de llibres i conteselaborada per Amnistia aplega 30 obres que promouen, eduquen i sensibilitzen sobre els drets de nens i nenes i desperten un esperit crític i actiu. Hi trobem temes com el racisme, la diversitat, els efectes de la guerra, els drets de les nenes o el treball infantil.

L'organització de drets humans rep un donatiu de 0,5 € per la venda de qualsevol d'aquests llibres des de la plataforma Boolino, el BookAdvisor per a nens i joves lectors que incorpora en una única plataforma recomanacions de lectura, eines de foment lector i consells que permeten als usuaris triar els millors llibres.