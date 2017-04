Amb la pell atòpica, la fotoprotecció és clau

La dermatitis atòpica infantil és un trastorn que en l'actualitat afecta un 20% dels nens. Encara que la pell atòpica millora a l'estiu, la radiació solar també suposa un risc per a aquest tipus de pell i és important protegir-la adequadament del sol. A més, el clor de la piscina, la sorra o la suor actuen com a barreres irritants i desencadenants de l'aparició de brots en les pells atòpiques.



Per a això, els especialistes de la salut recomanen utilitzar fotoprotecció durant tot l'any i, especialment, a l'estiu, a més de mantenir les cures específiques de la pell atòpica com la higiene i la hidratació.

El clor de la piscina, la sorra o la suor poden irritar i afavorir l'aparició de brots en les pells atòpiques

Els filtres solars han de ser els grans aliats a l'hora de protegir-se de la radiació solar. Però, ¿què cal saber d'aquestes cremes? Hi ha dos tipus de filtres que protegeixen la pell de la radiació solar: els filtres físics i els filtres químics. Els físics són els que formen una pantalla sobre la pell i eviten, doncs, que els rajos de sol hi penetrin. Els químics, en canvi, són molècules que absorbeixen la radiació ultraviolada i la transformen en una radiació menys energètica i menys nociva.

Els filtres físicssón substàncies inorgàniques inertes d'origen mineral que reflecteixen la radiació ultraviolada i impedeixen que s'absorbeixi. En crear una pantalla sobre la pell, aquest tipus de filtres no s'absorbeixen, i per això es recomana fer-los servir per als nadons. Les pells al·lèrgiques, reactives o amb dermatitis també han de protegir-se amb aquest tipus de filtres a l'hora d'exposar-se als rajos solars.