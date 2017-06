L'ONG Educo ha presentat l'informe 'Nadius de la crisi: els nens de la clau', que recull dades noves i rellevants sobre la situació dels nens i nenes que viuen en llars de treballadors pobres. Segons aquest informe,el 77% de les llars de treballadors pobres amb fills no rep cap ajuda o subvenció; és a dir, 8 de cada 10. La directora d'Educació i Acció Social de l'ONG, Clarissa Giamello, explicat que "aquestes llars superen els barems i condicions per rebre ajudes o subvencions, que es focalitzen en famílies sense ingressos. Els recursos són limitats, la inversió de l'estat s'ha anat reduint al llarg d'aquests anys de crisis i sempre hi haurà una família més necessitada d'aquests diners".

Molts dels menors que viuen en llars de treballadors pobres són el que es coneix com 'nens de la clau'. Són nens i nenes que tenen la clau per anar a casa després de l'escola, ja que els seus pares no poden anar a recollir-los ni estar amb ells per la tarda, perquè estan treballant i no tenen recursos econòmics per apuntar-los a activitats extraescolars o buscar un cuidador. Educo adverteix que la situació empitjora en els mesos d'estiu, quan tanquen les escoles. L'ONG adverteix que a Espanya hi ha 580.000 'nens de la clau' d'entre 6 i 13 anys que es queden sols tota la tarda durant les vacances escolars d'estiu.



Una altra dada rellevant que recull l'estudi és que el 58% de les llars de treballadors pobres amb fills d'entre 3 i 16 anys, malgrat tenir uns ingressos econòmics, no poden marxar de vacances ni una setmana a l'any. Segons Clarissa Giamello, "no fan vacances en família, però els pares tampoc poden pagar uns campaments d'estiu als seus fills, on a banda de socialitzar-se i divertir-se, se'ls asseguraria almenys un menjar al dia complet i sa". De fet, el 61% dels nens i nenes que viuen en llars de treballadors pobres no van poder anar de campaments l'estiu passat ni fer cap tipus d'activitat similar. El principal motiu és que els pares no podien afrontar aquesta despesa.