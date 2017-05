Menjador escolar, espai educatiu

L’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec) ha demanat des del Parlament de Catalunya que el menjador escolar, la franja de migdia de l’horari lectiu i les activitats extraescolars siguin reconegudes com a activitats educatives. Aquesta ha estat una de les demandes que ha plantejat l’Acellec en el marc de la Comissió d’Ensenyament. En un context en què la patronal és un dels interlocutors del departament d’Ensenyament per a la redacció del Decret de Menjadors Escolars, l’Acellec va insistir a demanar que “s’elimini el preu màxim de menjador escolar, congelat des de fa deu anys, que prevalguin els criteris de qualitat i en tot cas s’estableixi un preu recomanat de referència per al sector”.

Que prevalgui la qualitat

En el marc de la intervenció també s’ha plantejat la necessitat que els concursos públics prioritzin la qualitat i no el preu per “a uns serveis educatius públics, en què es pretén garantir l’accés de totes les persones”. L’Acellec ha posat de manifest que “poques vegades es tenen en compte els nostres criteris tècnics en el moment d’elaborar els plecs de clàusules dels concursos públics. És bàsic que siguem tinguts en compte perquè som nosaltres qui prestem el servei”.

Colònies i cultura de proximitat

Els altres grans dos eixos en què actuen les empreses de l’Acellec són les colònies escolars i les activitats de lleure d’estiu i els serveis relacionats amb la cultura de proximitat (centres cívics, museus, etc.). Pel que fa a les colònies s’ha reivindicat la seva importància “perquè aporten un valor afegit educatiu incalculable, que no ens podem deixar perdre’”. En aquest sentit, properament es presentarà el projecte 'Colònies i Educació' per posar en valor les colònies escolars. Pel que fa als serveis de cultura de proximitat, s’ha proposat un reconeixement més ampli de tot aquest sector que té una estreta relació amb el sistema educatiu.