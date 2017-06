A l'estiu i a l'aigua, prevenció!

Fa unes setmanes coneixíem la trista notícia de la mort d'una nena de 4 anys en una piscina de Ripoll. És una de les 151 morts que, a data 9 de juny del 2017, hi ha registrades per ofegament a l'estat espanyol (9 de les quals a Catalunya).

D'aquestes 151 morts, 9 són menors d'edat: 4 d'entre 0 i 3 anys, 2 d'entre 4 i 6 anys i 3 d'entre 10 i 17 anys. Representa un lleuger descens de 4 casos menys respecte dels primers 5 mesos de l'any 2016, un any en què en total van morir ofegats 19 menors a l'estat espanyol, 6 dels quals a Catalunya.

L'ofegament és la segona causa de mort accidental en infants d'entre 5 i 14 anys

L'ofegament és la segona causa de mort accidental en infants d'entre 5 i 14 anys. Però aquests accidents són evitables en la majoria d'ocasions, sobretot en els infants més petits. "La majoria d'ofegaments en edats primerenques es deuen al fet que l'infant ha entrat en un espai aquàtic sense que ningú el controlés o ha patit un ofegament sense ser vist. Segons es pot extreure dels informes i estadístiques, els ofegaments en infants podrien evitar-se clarament si s’incrementés la vigilància i l'eficàcia per part dels adults responsables (pares, mares, cuidadors, monitors...)", assegura Ramsès Martí, assessor i consultor en seguretat aquàtica.

En menys de 27 segons un nen que no sap nedar es pot començar a ofegar

En menys de 27 segons un nen que no sap nedar es pot començar a ofegar. Per això, amb la intenció de contribuir a incrementar la consciència del perill que hi ha al voltant dels infants quan són a l'aigua i ajudar a prevenir els ofegaments, aquest dissabte se celebrarà a la piscina de CEM Bac de Roda la 3a edició de la Campanya #Capnensofega amb una jornada que comptarà amb la participació de famílies i infants per explicar i practicar entre tots com cal actuar quan som en un medi aquàtic.

Aquest any la campanya #capnensofega, organitzada per la Fundació CET 10, també arribarà als casals i campus d’estiu de les escoles, on es repartirà un decàleg amb els 10 consells de seguretat que cal respectar tant a la platja com a la piscina per gaudir del bany amb salut i prevenir i evitar els ofegaments. "A part del decàleg amb els 10 consells que repartirem a totes les famílies i nens durant els campus i casals d’estiu, hem preparat també una maleta pedagògica amb jocs i tallers per ensenyar a les famílies i als infants de manera lúdica i senzilla com prevenir accidents a l'aigua. Aquests tallers també es treballaran en els campus i casals d'estiu de la Fundació CET 10 de la mà dels monitors i monitores de la Fundació", explica Ana Caso, responsable d'Esport i Lleure de la Fundació CET 10.

CAL VIGILÀNCIA INTENSIVA I FORMACIÓ

El 33,3% de les morts registrades en menors de 18 anys aquest 2017 s'han produït en piscines domèstiques no vigilades i el 22,2% en platges no vigilades. El 2016, dels 437 ofegaments a Espanya, 376 (86%) van ser en espais no vigilats. "Per prevenir els ofegaments, cal que tota la població sigui corresponsable de la seva pròpia seguretat, escollir espais vigilats, obeir les indicacions de precaució i sobretot evitar conductes de risc. La vigilància intensiva dels més petits és l'eina més efectiva per evitar accidents. Un adult responsable ha de vetllar en tot moment per ells. El consum d'alcohol, el menjar en quantitat, l'excés de calor o de sol poden influir en les capacitats de vigilància. Tampoc podem confiar en elements flotants, que només es poden utilitzar on l'infant toqui fons i sempre sota la supervisió d'un adult responsable que sigui al costat de l'infant en tot moment. La vigilància aquàtica necessita una dedicació exclusiva i no es pot combinar amb cap altra tasca", assegura Ramsès Martí.

El paper del socorrista és fonamental i imprescindible. Hi ha encara moltes piscines privades sense vigilància professional en què cal extremar les precaucions: impedir l'entrada de menors sense la vigilància d'un adult responsable, instal·lar-hi una tanca perimetral efectiva, no deixar mai objectes flotant i efectuar el control i manteniment de la instal·lació de manera acurada.

Canalla ben identificada

I, a banda d'aquests consells sobre seguretat a l'aigua, de cara a l'estiu, quan la canalla passa més hores fora de casa, en platges, piscines o a la muntanya, és més important que mai assegurar-nos que els petits de casa van correctament identificats. El fet d'estar en espais nous i en constant moviment pot fer que es perdin amb més facilitat i per això és important que us assegureu que sempre portin algun element que els identifiqui. El més senzill és optar per una polsera identificativa. Si el vostre fill es perd a la platja o anant d'excursió, assegureu-vos que sempre porti a sobre la vostra informació de contacte. Les polseres identificatives per a nens -de l'empresa catalanaStikets,per exemple- són un gran recurs.

De fet, últimament és força habitual que Protecció Civil, per exemple, recorri a aquest tipus d'identificació en esdeveniments en què hi ha molta canalla i molta concentració de gent, per evitar ensurts. Amb l’inici de les vacances, les activitats a l’aire lliure en llocs molt concorreguts, com ara festes majors, concerts, excursions o platges, poden afavorir que els més petits es descuidin i s'acabin perdent. Així que val més prevenir!