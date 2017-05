El joc a l'aire lliure és fonamental per a la canalla

Els nens no han tingut mai tan poc temps per jugar a l'aire lliure com avui dia. Diversos estudis demostren que el temps de què disposen els nens per jugar a l'exterior ha caigut un 71% en només una generació i que molts infants passen un 90% de la seva vida en espais tancats.



Per aquest motiu, fa uns dies es va celebrar la segona edició del Dia de les Classes a l'Aire Lliure, una iniciativa a través de la qual milers de centres educatius celebren els beneficis del joc i de l'aprenentatge a l'aire lliure. En la segona edició d'aquesta jornada a Espanya es van sumar a la iniciativa215 escoles i 41.000 alumnes.



Durant els últims 30 anys, diversos estudis han certificat també que el temps de què disposen els nens per jugar a l'escola també s'està reduint de forma considerable. Els centres educatius cada vegada dediquen menys temps i espai al joc a l'aire lliure i un 30% dels nens han vist reduït el seu joc a l'exterior en més de 30 minuts en l'última dècada.



Malgrat això, els sondejos duts a terme per a la campanya 'Embrutar-se és bo' de Skip proven que els pares consideren que el joc és fonamental per al desenvolupament dels fills. En concret, el 98% dels pares espanyols admeten que el joc és una activitat necessària per aprendre habilitats imprescindibles en la vida. És més, 9 de cada 10 pares a Espanya afirmen que sense el joc els nens no poden aconseguir una educació completa.

La solució en el cas de les escoles és senzilla: donar almenys una hora de classe a l'aire lliure i, d'aquesta forma, posar en relleu la transcendència del joc a l'exterior. A més, mentre juguen, la canalla poden aprendre gràcies als elements que ofereix la natura, com practicar l'aritmètica amb pedres i fulles, jugar a la recerca del tresor per aprendre història o construir refugis i conèixer nous insectes.

Jugar ensenya i enriqueix

El 18 de maig es va celebrar aquesta jornada mundial de les classes a l'aire lliure, que a Espanya ha trobat dos aliats en Skip i Ajuda en Acció. Aquest any la iniciativa ha superat els 215 centres educatius inscrits i 41.000 alumnes participants, unes xifres que converteixen Espanya en el tercer país a nivell mundial en termes de participació, només per darrere de la Gran Bretanya i el Brasil.



El professor Peter Blatchford, que ha investigat el temps de joc als centres educatius durant 20 anys, explica que "el joc i els descansos cada vegada es retallen més en la rutina diària de les escoles, però els nens els necessiten per processar tot allò que han après i per poder socialitzar correctament. Gràcies a ells, desenvolupen habilitats i creen relacions amb els seus companys fonamentals per viure una infància feliç".



El repte per a pares i centres educatius és trobar l'equilibri entre joc i aprenentatge tradicional. En aquest sentit, el 56% dels pares de tot el món creuen que els deures tenen més rellevància que el joc en l'èxit futur dels fills. El 2016, el 79% dels centres educatius que va prendre part en el Dia de les Classes a l'Aire Lliure van assegurar que incrementarien el temps que passen els alumnes fora de les aules aprenent i jugant. Aquest any ha crescut també el nombre d'escoles i països que formen part d'aquesta iniciativa creada per conscienciar la societat sobre la importància del joc en el desenvolupament personal dels més petits.

La proposta educativa del Dia de les Classes a l'Aire Lliure l'ha desenvolupada Ajuda en Acció, ONG experta en infància i educació en valors. Ofereix diferents activitats adaptades als diferents cicles educatius perquè els nens gaudeixin almenys d'una hora de classe a l'exterior de forma regular. Els materials per al foment del joc a l'aire lliure estan disponibles per a centres, professors i famílies a la pàgina web www.aprendiendoalairelibre.es.

Julián Donoso, responsable d'Aliances Estratègiques d'Ajuda en Acció, apunta que "el joc proporciona una sèrie de valors essencials que només poden aprendre's a través de l'experimentació, com el treball en equip, la inclusió, la igualtat, la convivència i el diàleg". I afegeix: "Per aquest motiu, des d'Ajuda en Acció col·laborem activament en el Dia de les Classes a l'Aire Lliure". Per la seva banda, Ana Palencia, directora de Comunicació i Sostenibilitat d'Unilever Espanya, recorda que "fomentar el joc és bàsic perquè els fills progressin en la vida de la millor forma possible. No és car, no és un sacrifici i només són necessaris una mica de creativitat i de confiança".