Els infants d’Haití, tocats pels Matthew

Ha passat un any des que l'huracà Matthew, de categoria 4, va copejar la zona sud-oest d'Haití, on causà pèrdues humanes i enormes danys. Unicef mostra la seva preocupació perquè els infants i adolescents del país caribeny continuen sent increïblement fràgils davant els efectes de desastres naturals i fenòmens climàtics extrems.

“Centenars de milers d'infants han vist les seves vides trastocades per l'huracà Matthew”, recorda Marc Vincent, representant d’Unicef a Haití. “La valentia i determinació de les famílies per recuperar-se i començar a reconstruir la seva vida és admirable. Unicef està orgullós de ser una de les organitzacions que continua donant-los suport”.

“Després del pas del Matthew, vaig pensar que seria veritablement impossible continuar vivint. Tots els arbres arrasats. Però la gent, a poc a poc, ha anat refent-se'n”, explica Bernard, de 14 anys, originari de Roche-à-Bateau, una comuna del sud afectada per l’huracà.

Després de la tempesta, Unicef va mobilitzar el seu personal en el terreny per donar resposta a les necessitats més urgents i va enviar als infants afectats i les seves famílies ajuda d'emergència com ara aigua potable i sanejament.

En els darrers dotze mesos, Unicef ha treballat amb el govern d'Haití i altres aliats, i s'han assolit aquests resultats:

Més de 550.000 persones han rebut accés a aigua potable .

. 120 escoles danyades per l'huracà han estat rehabilitades i això ha facilitat la tornada a l'escola de més de 30.000 estudiants. 139 escoles han rebut més de 10.000 articles de mobiliari escolar i 26.000 infants han rebut suport psicosocial.

psicosocial, assistència i nutrició, educació sanitària i d'higiene. Més de 24.000 persones han rebut informació sobre violència, abusos infantils i violència de gènere. S'ha avaluat l'estat de 160.000 infants per veure si patien desnutrició en els departaments del sud i Grand’Anse, on segueixen el programa d'avaluació. Els resultats mostren la necessitat d'atenció contínua, ja que s'han detectat 7.443 casos de desnutrició aguda, inclosos 2.343 de desnutrició aguda greu i 5.100 de desnutrició aguda moderada.

A més, Unicef ha organitzat una sèrie de consultes d'adolescents a Grand’Anse i al sud perquè puguin expressar les seves preocupacions i idees sobre el risc i la gestió de desastres. Els resultats s'han compartit amb les autoritats locals.