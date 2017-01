Tenir cura de la salut ocular (sense excepcions)

L'escola Joan XXIII de Tarragona va acollir la desena i última campanya del 2016 del Programa de salut ocular en la infància desfavorida, impulsat per la Fundació IMO per quart curs consecutiu. Amb el suport de Càritas Catalunya, es van fer exploracions a 146 alumnes d'aquest centre i del col·legi veí de Bonavista: d'una banda, es van fer 61 primeres visites –entre les quals es van detectar 15 casos de patologia oculta i es van oferir 12 nous tractaments– i, de l’altra, 85 controls de seguiment a nens que ja havien estat atesos en anteriors rondes del projecte, amb la qual cosa es van confirmar 22 diagnòstics i 44 indicacions terapèutiques.

Era la segona vegada (l'any passat) que l'equip de voluntaris de l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) es desplaçava a Tarragona, on acudeix cada sis mesos per donar cabuda a nous escolars, a més valorar l'evolució dels nens amb problemes de visió i fer seguiment dels qui sospita que poden desenvolupar alguna patologia o defecte visual. Aquesta actuació periòdica es trasllada a les altres zones en situació de vulnerabilitat social on es desenvolupa el programa, com és el cas de les escoles de Badalona, de Nou Barris (Barcelona) i de Carabanchel (Madrid), en col·laboració amb l'Obra Social La Caixa, i d'un esplai de l'Hospitalet de Llobregat, al qual van arribar les campanyes fa dos anys gràcies a Càritas Catalunya. D'aquesta manera, la Fundació IMO ha dut a terme 10 campanyes de prevenció el 2016, amb un total de 1.211 revisions.

Entre les primeres visites (602), una mitjana del 22% dels nens ha presentat patologia oculta que no havia estat prèviament diagnosticada, tot i que, en molts casos, els senyals detectats per l'entorn docent i familiar –com dificultats per veure la pissarra i per fer determinades tasques escolars– havien encès l'alarma i n’han motivat la incorporació a les campanyes. Com ja és habitual, els problemes visuals més comuns han estat els defectes refractius, amb 128 casos (72% dels nous diagnòstics), seguits per l'ambliopia o "ull gandul" (14 casos), l'estrabisme (11 casos) i l’anisometropia (9 casos), juntament amb altres patologies (15 casos). Fruit d'aquests resultats, el programa s'ha encarregat de proporcionar 87 correccions òptiques (90% dels nous tractaments), 6 oclusions i 4 tractaments mèdics. A això cal afegir-hi les prescripcions resultants dels controls de seguiment, en els quals s'han indicat 125 ulleres noves i 13 canvis de vidres, 39 oclusions i 10 tractaments mèdics.

Quatre anys de balanç

Després de començar el 2013 a Badalona, el Programa de salut ocular en la infància desfavorida no ha deixat de créixer i ha passat de les 478 revisions anuals el primer curs a superar el miler el 2016. Aquest any s'ha consolidat la cultura preventiva a les diferents àrees on s’ha anat estenent la iniciativa: l’Hospitalet, el 2014, i Nou Barris, Carabanchel i Tarragona, el 2015. Al llarg de 4 anys de trajectòria, el Programa ha dut a terme 3.337 revisions, amb l'objectiu de fomentar el diagnòstic precoç de patologia ocular entre la infància en risc d'exclusió social.